BACALAUREAT: 1.343 de elevi au depus contestații 1.343 de liceeni din Neamț au contestat notele primite la probele scrise ale Bacalaureatului. Aceasta inseamna un procent destul de mare, de 37,75% de elevi nemulțumiți de felul in care le-au fost evaluate lucrarile. Cele mai multe contestații – 602 – au fost depuse la limba și literatura romana, dintre care cele mai multe – 493 – de absolvenții de Real. La matematica s-au inregistrat 268 de contestații, cele mai multe – 179 – fiind depuse de elevii de la Tehnologic. La istorie sunt 125 de contestații, la geografie sunt 110 contestații, la anatomie sunt 84 de contestații, la biologie sunt depuse… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

