Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc in Romania. Sfaturi utile pentru pelerinii care participa la evenimente Cateva informații utile pentru pelerinii care vor merge la evenimentele cu ocazia vizitei Sfantului parinte Papa Francisc in Romania: - Cei care vor sa asiste la evenimente sunt rugați sa-și planifice bine…

- In ultima vreme, tot mai multi tineri absolventi de liceu, cu sau fara Bacalaureat, se gandesc sa paraseasca Romania pentru a avea un viitor mai bun in strainatate, pornind din start de la ideea ca in tara nu exista locuri de munca bine platite pentru ei si ca nu vor reusi sa castige suficient pentru…

- Cum sa alegem cel mai bun service-auto: Sfaturi utile pentru șoferi / În situația în care, din pacate, autoturismul vostru se defecteaza și are nevoie de intervenții specializate, alegerea unui atelier de reparație a mașinilor se poate dovedi a fi dificila, din cauza faptului ca astazi…

- Celulita este una dintre problemele care macina femeile din lumea intreaga, de la varste din ce in ce mai fragede. Bineințeles ca fiecare persoana ar trebui sa se iubeasca așa cum este, indiferent de modul in care arata. Totuși, daca țelul tau este sa ții celulita la distanța, ți-am pregatit in continuare…

- Inainte sa cauți inspirație in paginile revistelor de decorațiuni interioare, trebuie sa-ți pui cateva intrebari, cum ar fi cele despre spațiul pe care il ai la dispoziție, lumina naturala din camera, culorile dorite, cum pastrezi incaperea sigura pentru copil, cat ...

- Contractul de inchiriere a spațiului locativ: Sfaturi utile pentru proprietari și chiriași / Avocatul Alexandru Iachimciuc spune ca pasul cel mai important pe care trebuie sa-l urmeze proprietarii este încheierea contractului de locațiune cu potențialii chiriași. În contract sunt stabilite…

- Sensibilitatea nou-nascutilor, nu numai la nivel imunitar, ci si la nivel tegumentar (la nivelul pielii), ii predispune la diferite afectiuni din cauza faptului ca nu sunt complet dezvoltati cat sa poata beneficia de un sistem de aparare fortificat. In consecința, este necesar sa le asiguram micuților…

- Primavara aproape ca și-a intrat in drepturi in ceea ce privește temperaturile, ceea ce inseamna ca momentul este unul potrivit pentru a renunța la anvelopele de iarna.Ce spun specialiștii despre aceasta operațiune și cand trebuie facuta va spunem in continuare, in contextul in care vremea de afara…