BAC 2020. Modele de bilete si rezolvari pentru Bacalaureat proba orala la Limba Romana

- Un numar de 71 de absolventi de liceu din judetul Brașov au fost absenti, iar unul a fost eliminat, miercuri, la prima proba scrisa a examenului, cea la Limba si literatura romana a Bacalaureatului. In cea de-a doua sesiune a examenului maturitații s-au inscris 963 de absolvenți de liceu, care nu au…

- Absolvenții claselor a XII-a incep miercuri dimineața probele scrise din cadrul sesiunii de toamna a examenului de bacalaureat 2019. Prima proba este la limba și literatura romana. Subiectele primite la Limba și literatura romana la BACALAUREAT 2019- sesiunea de toamna- vor fi publicate pe site-ul Libertatea.ro.…

- Absolvenții claselor a XII-a susțin in aceasta dimineața examenul la matematica, in cadrul probei obligatorie a profilului la bacalaureat 2019. Subiectele primite la Matematica la BACALAUREAT 2019 vor fi publicate pe site-ul Libertatea. Totodata, incepand cu ora 13:00, acestea vor fi rezolvate in studioul…

- Operele poetilor romani le-au picat greu absolventilor de liceu care au dat astazi Bacalaureatul. Subiectul cel mai complicat de la limba si literatura romana a semanat izbitor cu cel de anul trecut. Aceiasi trei autori au fost prezenti pe foaie si anul acesta.

- Emotii pentru elevii maramureseni care s-au inscris la Bacalaureat. La nivelul judetului aproximativ 3.900 de absolventi au intrat in etapa urmatoare a BAC-ului. Azi, a inceput proba scrisa la Limba si literatura romana, iar cea la Limba si literatura materna va fi marti, 2 iulie. Proba obligatorie…

- Pentru sesiunea curenta a Bacalaureatului 2019, la nivelul judetului Constanta s au inscris 5.067 de candidati, dintre care 4.275 sunt absolventi ai seriei curente si 792 ai seriilor anterioare. 4.309 candidati sustin prima proba evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana.Potrivit…

- La nivelul judetului Maramures aproximativ 3.900 de absolventi vor intra in etapa urmatoare a Bacalaureatului. Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura maine, 1 iulie, iar cea la Limba si literatura materna va fi marti, 2 iulie. Proba obligatorie a profilului va avea loc miercuri,…