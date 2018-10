Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului schimba cateva din condițiile Programului Rabla 2018 pentru autovehicule, modificari rezultate din practica de pana acum, dar și din sesizarile unor asociații de producatori. Astfel, la acest moment prima de casare se poate cumula cu ecotichetul, iar persoanele sau instituțiile care…

- SELECTIE…Centrul National de Examinare si Evaluare (CNEE) organizeaza selectia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, in vederea completarii grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluarile, examenele si concursurile nationale din anul scolar 2018-2019. Inscrierea potentialilor candidati se…

- Divergentele politice si ingrijorarile autoritatilor legate de securitate au dus la modificari de ultim moment in programul de sambata al vizitei de stat a presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, in Germania.

- In ceea ce priveste manualele, Maria Nistor a anuntat ca doar cel de Geografie pentru clasa a VI-a va fi retiparit. Pentru celelalte vor fi trimise in scoli erate. Sunt greseli in cartile de Istorie, Biologie si Limba Romana pentru clasa a VI-a, dar si in cea de Matematica pentru clasa I. „Vom actiona…

- In Anul an scolar 2018 2018, se vrea renuntarea definitiva la cadourile pentru profesori si la toate situatiile care ar necesita alocarea de bani pentru profesori, din partea elevilor, informeaza Romania TV.Astfel ca, inca de la inceputul anului scolar, se va activa o linie telefonica la care atat elevii,…

- Presedintii PSD si ALDE au avut, joi la pranz, discutii la Parlament. Tariceanu a fost vazut intrand in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Subiectele discutiilor nu sunt cunoscute inca, dar ce se stie este faptul ca intrevederea vine pe fondul acuzatiilor pe care i le aduce lui Dragnea…

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…

