BabyBlues, o premiera teatrala bazata pe fapte reale

"BabyBlues" este un spectacol care vorbeste despre experienta de a fi mama, despre bucuriile si greutatile cu care se confrunta femeile care nasc si isi cresc copiii in diferite medii sociale, despre depresia post-natala si felul in care aceasta se manifesta, e privita si tratata in societate.



Depresia post-natala, un subiect sensibil despre care se vorbeste prea putin, afecteaza 1 din 7 mame.



Distributia: Alina Mindru, Florentina Nastase, Ana Turos

Dramaturgia: Adriana Sana

Documentare: Alina Caprioara

Regia: Victor Olahut



Echipa "Cultura'n Sura",…