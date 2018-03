Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a urcat la Șureanu de cel puțin patru ori, in acest sezon. Imbracat cu echipament negru cu portocaliu, Klaus Iohannis a stat la rand la telescaun, unde a si fost fotografiat. "Companie selecta la…

- Marea Britanie vrea sa impuna limite in privinta timpului petrecut de copii pe retelele de socializare. Ministrul culturii, Matt Hancock, este de parere ca impactul negativ al postarilor si al continutului online starneste ingrijorare profunda.

- Coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare durabila din cadrul Guvernului, Laszlo Borbely, a declarat joi ca revizuirea Strategiei de dezvoltare a Romaniei din 2008 va fi finalizata, cel mai probabil, pana la sfarsitul lunii aprilie. Departamentul guvernamental organizeaza joi conferinta…

- In scurta vreme casa Kardashian-Jenner va fi plina de copii, caci Khloe Kardashian este gravida in ultimul trimestru. Anul acesta a inceput cu nașterea fiicei lui Kim cu ajutorul unei mame surogat, Chicago, dar și cu simpatica fetița a mezinei Kylie care a venit pe lume pe 1 februarie și a primit numele…

- Starul bollywoodian Irffan Khan, in varsta de 51 de ani, a facut cumplitul anunt pe o retea de socializare. „Uneori te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele 15 zile viata mea a fost o poveste de suspans. Familia si prietenii sunt aproape de mine si incercam sa o scoatem…

- Un tanar din Vaslui si-a gasit sfarsitul la doar 31 de ani si cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulatie petrecut, ieri dimineata, intr-o statie de benzina situata la iesirea din municipiul Vaslui catre Barlad, informeaza publicația locala vremeanoua.ro. Tanarul urma sa…

- Marea Britanie ar putea bombarda Siria, daca dictatorul Bashar al-Assad continua sa foloseasca arme chimice asupra populației, a avertizat luni ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson, fost primar al Londrei.

- Desemnarea unei tinere metise pentru a o incarna pe Ioana d'Arc la sarbatoarea anuala care o are in centru pe eroina nationala a francezilor a declansat pe retelele sociale o avalansa de comentarii rasiste, scrie AFP.

- Mina Lupeni are 900 de angajați și face parte din structura Complexului Energetic Hunedoara. The post Mina Lupeni va putea funcționa pana la sfarșitul anului appeared first on replicahd.ro .

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- La sfarsitul acestei saptamani sunt programate partidele din cadrul celui de-al patrulea turneu zonal al Campionatului județean de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal. Competiția va avea loc duminica, 18 februarie, cu incepere de la ora 10.00, in sala de sport a Liceului Tehnologic ...

- 80% dintre victimele pedofililor sunt elevi de pana in 10-11 ani. Foarte curand, la nivel european, se va implementa o masura prin care copiii și adolescenții pana in 16 ani vor putea avea cont pe rețelele de socializare numai cu acordul și semnatura parinților. Cea mai puternica motivație care a condus…

- Zvonurile conform carora in familia Kardashian-Jenner vor veni 3 copii anul acesta, s-au adeverit. Dupa ce Kim Kardashian a devenit mama cu ajutorul unei femei purtatoare la jumatatea lunii ianuarie, iar Khloe Kardashian și-a anunțat fanii ca este insarcinata cu primul ei copil, acum mezina familiei…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau Andrian Candu a apreciat ca alegerile parlamentare vor avea loc cel mai probabil la sfârsitul lunii noiembrie, atunci când va expira mandatul actualului Parlament. Vorbind la televiziunea publica, Candu a mai spus ca data alegerilor va…

- Khloe Kardashian a postat recent pe o retea de socializare mai multe imagini cu labradorul Gabbana. Astfel, vedeta in varsta de 33 de ani a adus un omagiu unui dintre cele mai apropiate fiinte din viata ei care a trecut recent la cele vesnice.

- Sfarsitul lunii ianuarie ne ofera binecuvantatul prilej de a ne reintalni duhovnicește cu Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, exemple de viata, virtute si marturisire crestina, care sunt sarbatoriti in ziua de 30 a acestei luni. Despre impreuna lor ...

- De la Tracy Austin la Johanna Konta și de la Boris Becker la Andy Roddick. Și atația alți jucatori și jucatoare, activi sau retrași, antrenori, jurnaliști specializați, toți au urmarit cu emoție și incantare ultimul act feminin de la Australian Open 2018. Invingatoarea, Caroline Wozniacki, și merituoasa…

- Primaria Municipiului Bucuresti a decis sanctionarea conducerii Circului Metropolitan, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu tigri si un leu tinuti afara, in custi fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica.

- O familie din Zimbabwe a petrecut trei luni pe Aeroportul din Bangkok pentru ca le era teama sa se intoarca in țara lor din cauza instabilitații politice, iar viza de ședere in Thailanda le-a expirat, scrie BBC News. O familie din Zimbabwe, formata din patru adulți și patru copii, care și-a petrecut…

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- Oana Zavoranu a iesit, din nou, la atac. Intr-un mesaj postat pe instagram, aceasta le critica pe vedetele care se machiaza in exces si isi posteaza des selfie-uri, fiind asa zisele adepte ale unui stil de viata sanatos.

- Un cuplu care a petrecut cinci ani incercand sa conceapa al treilea copil a aflat ca va avea cvintupleți in urma unor tratamente pentru fertilitate, scrie Daily Mail. Jamie Scott, in varsta de 33 de ani, a ramas insarcinata dupa ce a luat medicamente pentru fertilitate și testele au aratat ca nivelul…

- Descoperire macabra langa casa sotilor Maleon! Vecinii sunt ingroziti si vor sa se mute. „Doamne… Nu imi revin. Parca e blestemata zona asta!”. Nenorocirile se tin lant in zona in care si-au gasit sfarsitul sotii Maleon. Aseara, o alta decoperire macabra a inspaimantat vecinii. Nenorocirea s-a petrecut…

- Rețelele conduse de marii politicieni și proiectele de milioane de euro nu mai sunt la moda in lumea celor care fac rost de bani de la bugetul statului. Noua tendința a sezonului este bazata pe o strategie...

- Spre sfarsitul acestei saptamani, reprezentantul societatii civile in CSM, Victor Alistar, a declarat ca, in pofida faptului ca el nu crede ca ar fi in ofiteri SRI sub acoperire in tagma judecatorilor, CSM ar trebui sa clarifice acest aspect. Intr-un stil caragialesc, Alistar incearca sa creeze degringolada…

- La sfarșitul anului precedent, președintele Victor Moraru a organizat o gala administrativa sub egida «25 de ani de administrație locala». In cadrul evenimentului, președintele Consiliului Județean a semnat demonstrativ (sau ostentativ?) documentația de aprobare a investiției de 25 milioane de euro…

- Sfarsitul de saptamana a luat prin surprindere autoritatile din comuna valceana Barbatesti, dar si comunitatea monahala de la Manastirea Patrunsa si localnicii din zonele invecinate. George Becali a venit la schit la invitatia unui calugar pe care l-a cunoscut la Muntele Sfant Athos.

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce s-a aflat ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanța intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a susținut ca Stella Ronner-Grubacic nu a stat intenționat…

- „Anul care s-a incheiat nu a fost excelent, dar suficient de bun pentru comunitatea pe care o reprezint. Acum o saptamana am finalizat lucrarile la doua drumuri din Scaius, care erau atat de sparte incat nu se putea circula nici macar cu caruta. Finantarea pentru ele am obtinut-o de la Ministerul…

- Oana Roman a petrecut Revelionul la un restaurant din Capitala, iar prezența ei a fost una dintre cele mai elegante. Oana Roman, care a marturisit ca nu vrea sa o lase singura pe mama ei in noaptea dintre ani , a petrecut Revelionul alaturi de familie intr-un restaurant din Capitala. Oana Roman, care…

- Peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa și distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- An de an, artistul Aurel Moldoveanu vine cu daruri la scolarii din Bordesti, in preajma sarbatorilor de iarna. Acesta este originar din Bordesti si, desi a plecat de mult din satul natal, inca isi iubeste consatenii si le ofera cadouri elevilor de sarbatori si la sfarsitul anului scolar, cand il și…

- Cum a petrecut Craciunul brazilianul Rivaldinho. Atacantul lui Dinamo și-a ținut pentru prima oara copilul in brațe de Sarbatori. Dinamovistul a sarbatorit alaturi de tatal sau victoria Barcelonei in El Clasico – la doar o zi dupa 3-0 pe Bernabeu, cei doi s-au pozat pe Camp Nou. ”Am locuit cinci ani…

- Familia regala belgina a fost imaginea eleganței festive, ieri seara, cu ocazia concertului tradițional de Craciun, care a avut loc in palatul regal din Bruxelles, Belgia. Cu aceasta ocazie, Regele Filip al Belgiei (57) și-a facut apariția insoțit de intreaga lui familie, și anume soția Regina Mathilde…

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e insarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți! Khloe Kardashian și Tristan Thompson vor deveni parinți Fericita veste a…

- In 11 luni, ANAF a colectat 196,58 miliarde de lei, cu circa 7% mai mult decat in perioada smilara a anului trecut, ceea ce o face sa estimeze ca, pana la sfarsitul anului, va colecta cu 14,81 miliarde de lei mai mult decat in 2016.

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre primul iubit al ei, pe care l-a dus acasa la pariti pentru a-l prezenta. Vedeta sustine ca l-a "instruit" pe primul iubit, incat stia totul pe dinafara, de parca ar fi fost o poveste.

- Fiica regretatului actor Radu Beligan a facut un anunț important pentru toți cei care i-au iubit și prețuit pe marii actori ai Romaniei care, din pacate, nu mai sunt in viața. Lamia Beligan este actrița și este fiica legendarului actor Radu Beligan, care a incetat din viața in luna iulie a anului trecut…

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 30 noiembrie 2017 este de 4,56%, mai mica cu 0,53 pp fata de luna noiembrie 2016 (5,09%) si in crestere cu 0,10 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,46%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii noiembrie 2017…

- Petrecerea a început afara, la gratar. Fotbaliștii lui Hagi nu au rezistat tentației de a gusta bunatațile pregatite pentru petrecere. Alaturi de soții sau prietene, campionii au luat parte apoi la recepția organizata de club cu ocazia sarbatorilor de iarna. Managerul Viitorului…

- Iulia Vantur (37 de ani) si-a aniversat parintii, pe 5 a fost ziua mamei, iar pe 7, cea a tatalui ei, iar zilele trecute a petrecut din nou, scrie click.ro. Citeste si Iulia Vantur a petrecut cu „mama soacra" in India Pe 9 decembrie a fost ziua lui Salma Khan (nascuta Sushila Charak),…