Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la cea de-a doua ediție, Conferința EXPO SHOP – Future Retail Solutions 2019, este dedicata serviciilor de retail și va reuni speakeri de top din companii de retail și servicii conexe, precum și furnizori de servicii, echipamente și soluții pentru retail. Cei care doresc sa fie martorii experienței…

- Evenimentul SAB & Accesorii 2019 prezinta in perioada 10 - 20 octombrie, la Romexpo, ultimele tehnologii și cea mai diversificata oferta din domeniul auto, scrie Mediafax.Vor fi prezentate autoturisme de oras si de teren, autovehicule utilitare usoare și grele, autoturisme clasice vehicule…

- Cele mai noi tehnologii si cea mai diversificata oferta din domeniul auto vor fi prezente, in perioada 10 - 20 octombrie, la cea de-a XVII-a editie a Salonului Auto Bucuresti (SAB) & Accesorii 2019, organizata la Centrul Expozitional Romexpo. "SAB & Accesorii 2019, evenimentul ce a devenit in timp,…

- Editia de toamna a Baby Boom Show - cel mai mare targ pentru viitoare mamici si copii cu varste intre 0 si 7 ani - va avea loc la Romexpo, in perioada 17 - 20 octombrie, la eveniment urmand sa fie prezente sute de branduri internationale renumite. Potrivit organizatorilor, printre atractiile…

- Pentru a sarbatori unul din evenimentele de marca din domeniul filatelic, Romfilatelia introduce in circulație joi, 19 septembrie a.c., emisiunea cu titlul „Expoziția Filatelica Romana EFIRO 2019”, ediția a V-a. Prima dintre edițiile expozițiilor EFIRO (Expoziția Filatelica Romana) s-a desfașurat sub…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei (a 52-a) va avea loc in perioada 11-15 septembrie, pe durata a cinci etape, cu startul la Cluj-Napoca si sosirea la Bucuresti, potrivit site-ului oficial al competitiei. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand startul in Mica Bucla…

- Editia a XXVII-a a Festivalului International al Viei si Vinului "Bachus" se va organiza, la Focsani, in perioada 3-6 octombrie 2019 Judetul Vrancea va deveni si in acest an, in primul weekend din luna octombrie, capitala viticulturii romanesti. Consiliul Judetean Vrancea anunta cu bucurie ca va organiza,…

- In curand se va deschide cel mai nou și modern spațiu de shopping, timp liber și intalniri intre vecini și prieteni din Satu Mare. Asta anunța Aushopping Satu Mare – complexul Auchan, dupa denumirea anterioara -, acesta urmand foarte rapid sa se extinda cu noi spații pentru a aduce mai aproape de satmareni…