- Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri de mers pe DN1, in zona localitații Bradu, dupa opt ore de la producerea unui accident. Șoferul unui TIR nu a adaptat viteza și a intrat, miercuri dimineața, intr-un cap de pod. Un pasager din TIR este cautat, dupa ce ar fi sarit in Olt, potrivit Mediafax.IPJ…

- Fostul mare jucator de tenis, Boris Becker, vine in Romania, pentru a deschide etapa Superbet Rapid & Blitz Chess, cea mai importanta competiție de șah a lumii, potrivit Mediafax.“Șahul se aseamana mult cu tenisul, mereu am crezut asta. Ambele implica multa strategie și putere de concentrare,…

- Cea de-a III-a editie a Concursului International de DUO Suzana Szorenyi, un eveniment artistic dedicat duo-ului pianistic, s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 27 septembrie 2019 - 6 octombrie 2019. Editia de anul acesta s-a bucurat de participarea a 27 de ansambluri de duo pianistic…

- Are peste 14 ani de cariera, peste 30 de piese, o iubita si o fetita acasa. Asa am descrie pe scurt viata lui Keo. Artistul și-a deschis sufletul, in exclusivitate pentru Star Matinal, iar oamenii au avut ocazia sa vada și alta latura de-a lui. Il cunoastem de la primii ani de viata, pana astazi. Cu…

- Romania devine o piața de desfacere tot mai importanta pentru marii producatori de IT&C, in ultimii doi ani aflandu-se in compania țarilor dezvoltate. Astfel ca produsele nou lansate ajung pe piața din Romania mult mai rapid, in tot mai multe cazuri, chiar in primul val de la momentul lansarii. Principalul…

- Protectia Consumatorilor a anuntat marti ca a descoperit diferente semnificative la 18 produse comercializate in Romania comparativ cu produsele similare din Vestul Europei. Toate sunt alimente si sucuri.

- Vanzarile de electrocasnice mari și mici și cele de electronice, indeosebi televizoare, au fost singurele care au inregistrat creșteri in primele șase luni ale anului, stimulate indeosebi de programul Rabla la electrocasnice, prin care statul a oferit vouchere pentru echipamente eficiente energetic.…

- Un fost puscarias terorizeaza o intreaga comunitate: intra peste oameni in curte, ii bate si ii injura. Ultimele victime sunt doua surori care impart singure gospodaria lasata de parinti. Femeile s-au trezit cu agresorul peste ele in casa, in timp ce le ameninta cu un cutit.