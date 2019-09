Stiri pe aceeasi tema

- Doua preparate din carne fabricate in județul Buzau, la Ramnicu Sarat, au primit recent atestat de produs tradițional. Este vorba despre ”Salamul Casa Ramniceana” și ”Carnații crud-uscați Casa Rami nceana”, care au primit recunoașterea de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), devenind…

- O noua ediție a evenimentului „Camine in Mișcare/Moving Fireplaces” va așteapta in patru sate vestice ale județului Timiș, situate la granița cu Serbia. Veți putea asculta povești despre migrație din Banat, dar și pe cei de la Fanfare Ciocarlia, Asphalt Theatre ori Gramofone.

- Sapte noi produse au fost atestate de catre Ministerul Agriculturii ca fiind traditionale, iar intre acestea se numara muschiulet de porc Ilinca, carnatii de porc a lui Ignat sau salamul Casa Ramniceana.

- In perioada 31 iulie – 02 august 2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost gazda Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta etapa a III-a (zonala), competitie care s-a desfasurat in mun.Ramnicu Sarat. La aceasta etapa zonala a concursurilor…

- Proxenetul care a obligat o tanara din Constanta sa se prostitueze la Ramnicu Sarat fusese eliberat conditionat in urma cu doi ani, dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru viol. In 2011, Orhan Sachir a violat impreuna cu un prieten o tanara de 20 de ani, fiica de fost senator, si a oferit-o unor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 6.59, in Muntenia, la adancimea de 11 de kilometri, conform Mediafax.Seismul s-a produs vineri, la ora 6.59, in județul Buzau, la adancimea de 11 de kilometri. Citește și: Se contureaza TABERELE in PSD…