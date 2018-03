Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, valabila incepand de luni dimineata pana marti seara. Pana luni, la ora 20.00, este in vigoare si o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, considera ca proiectul "Unirea Romaniei cu Republica Moldova" al partidului pe care il conduce este adevaratul proiect de tara si ii indeamna pe alesii locali sa voteze in mod simbolic in consiliile locale dorinta de unire cu Republica Moldova. El a mentionat…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii, prilej cu care a evidentiat ca asteapta cu interes misiuni economice japoneze in tara noastra si ca isi doreste promovarea unei prezente romanesti in Japonia. "Premierul Dancila a subliniat ca Japonia este…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr-un dosar dosar de inselaciune. Potrivit mediafax.ro, barbatul este acuzat ca a vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in Statele Unite.Leo de la Strehaia a fost dus luni de dimineata…

- Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce cat de cat nealiniata in structurile conducerii PSD. Toti cei care au vorbit prea mult si-au pierdut functiile. Unde poate duce controlul total al unui singur om asupra celui mai numeros partid din Romania?

- Potrivit traditiilor populare, primele noua zile ale lunii martie sunt considerate „babe“. Mitul babelor este asociat in cultura populara cu Baba Dochia. Legenda spune ca Baba Dochia avea un fiu, pe nume Dragobete, care ar fi adus acasa o fata, pe care a luat-o de nevasta, deranjand-o astfel pe mama…

- Romania continua sa se confrunte cu temperaturi din ce in ce mai scazute, astfel ca meteorologii emit avertizari in mod constant. Pentru siguranța oamenilor, specialiștii ANM recomanda sa evite expunerea indelungata la frig și sa se hidrateze cat mai mult.

- Stefan Tasnadi, unul dintre sportivii care au dus Romania pana pe podiumul Olimpic, obtinand medalia de argint la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, a murit. Clujeanul a stabilit peste 50 de recorduri nationale si a fost primul halterofil roman care a castigat medalii europene, mondiale si olimpice…

- CALENDAR ORTODOX 2018 MARTIE: Astfel, se zice ca daca luna Martie-i vantoasa, luna Mai va fi frumoasa sau ca tunetele in Martie arata un an manos, scrie superstitii.ro. Daca in Martisor nu poti semana ovazul de ploi multe, nici toamna nu vei putea semana graul de ploi multe sau daca va canta cucul…

- Productia THE WANDERERS, Vanatorul de spirite - un thriller supernatural cu ARMAND ASSANTE, LIOR ASHKENAZI, RALUCA APRODU si RAZVAN VASILESCU - cucereste America intr-un parcurs de festivaluri care incepe la New York in aceasta saptamana.

- Elan Schwartzenberg, omul de afaceri fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca nu a fugit din tara in 2012, ci a mers in vacanta cu fiul sau. El a precizat ca, inainte de a pleca, un personaj din SRI, apropiat de Florian…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a criticat, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Dan Petrescu a adunat 95 de selectii pentru echipa nationala si a castigat cinci trofee, ca jucator, in tricoul Stelei. Astazi insa, e jignit de o mana de golani care sustin ca ar fi suporteri ai ros-albastrilor.

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- A fost unul dintre cei mai tari lautari din Romania, a avut sute de spectacole, a cantat cu ”spuma” lautarilor! Vestea a cazut ca un trasnet, George Pascu a decedat vineri! Avea 58 de ani! A

- Europarlamentarul Laszlo Tokes a avut o intervenție taioasa în dezbaterea din Parlamentul European privind legile justiției și pericolele ce amenința statul de drept în România.

- Un clujean a infiintat o firma care face audit turistic dupa criterii total diferite de cele practicate in Romania. Conduce o echipa de experti in turism, design, marketing, cultura organizationala, inteligenta emotionala si branding. Impreuna pun in aplicare un sistem complex si inovativ de auditare…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Cristina Neagu, mesaj pentru Gica Hagi: ”Ești un idol, o legenda și așa vei ramane!”. Fostul mare international Gheorghe Hagia implinit luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu „Cand spui Romania,…

- Un cotidian tiparit in Torino si distribuit atat in Peninsula cat si in alte tari europene dedica o pagina un articol consistent trovantilor de la Costesti, din judetul Valcea. Nu este pentru prima data cand jurnalistii italieni isi indreapta atentia spre frumusetile Romaniei.

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau și din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Poliției Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor,…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii,…

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher.

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Castelul Bran, unul din cele mai cunoscute obiective turistice romanesti pe plan global, a atras anul trecut 835.116 de vizitatori platitori de bilete, la care se adauga gratuitatile si participantii la evenimentele publice si private, astfel ca in total un milion de oameni au trecut pragul castelului,…

- Desi de mai multe luni nu a mai evoluat, marti a devenit oficiala retragerea din activitate a brazilianului Ronaldinho."Magicianul" brazilian de 37 de ani nu va mai juca, a anuntat fratele si agentul sau, Roberto de Assis Moreira. "Se opreste. S-a terminat", a explicat fratele jucatorului,…

- Cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national in aceasta iarna s-au inregistrat duminica noapte, atunci cand, mercurul termometrelor a coborat pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea...

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul zilei. La primele ore ale dimineții, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului și minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimțita...

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac in ceea ce privește situația de pe scena politica din Romania! Mai exact, fostul premier vorbește despre scandalul deschis dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. Cine ar trebui sa plece? Iata ce spune Victor Ponta despre scandalul momentului!

- The statements of Romania's Prime Minister bring into attention the responsibility of our country's central and local authorities to ensure the observance of the law, and have no ethnic or anti-Hungarian overtones, but highlight in the first place the need to observe Romania's constitutional and…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- Legenda a autoturismului romanesc… din istoria ARO! Automobil Romanesc Original, ARO, aceasta a fost denumirea data primei masini de teren produse in Romania, la Campulung. Prima masina de teren romaneasca a fost produsa in anul 1957, fiind batuta de muncitori pe butuc de lemn, si purta numele IMS,…

- Sebeșul, asemenea mulor alte burguri cu farmec medieval din Transilvania, a fost intemeiat in secolul al XII-lea de coloniști sași veniți din zona Rinului și Moseliei. Inițial, locuitorii cautau adapost in fața primejdiilor intr-o fortificație restransa, construita in jurul actualei biserici evanghelice.…

- Anul 2018 este plin de provocari pentru sistemul bancar romanesc. O intreaga serie de directive si reglementari internationale intra anul acesta in vigoare solicitand mai multi bani din partea actionarilor pentru a asigura lichiditatea bancilor. Este vorba de IFRS 9, MIFIID 2 si in a doua parte a anului…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…

- CFR Cluj a incheiat 2017 pe primul loc in campionat, la doua puncte de FCSB, ocupanta locului secund, iar clujenii conduc, deocamdata, si in lupta dintre cele doua formatii pe piata transferurilor.

- Legenda rockului romanesc, tobosarul Ovidiu Lipan Tandarica, isi va petrece sarbatorile de Craciun si Revelion asa cum ii sta bine unui artist: pe scena, la Piatra Neamț și Iași. Artistul spune ca de Craciun ar trebui sa fim mai cumpatați, sa ne apropiem mai mult de spiritualitate, de meditatie, impreuna…