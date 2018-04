BAAR: Despagubirile achitate pana acum pentru Astra Asigurari si Carpatica Asig se ridica 73,7 mil. euro iar rezerva la 54 mil. euro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), asociatie profesionala ai carei membri sunt toate societatile de asigurare care practica pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA, a platit anul trecut un numar de 1.386 cereri de rambursare in valoare totala…

- Pana la finalul lunii iulie, baza de date CEDAM, care cuprinde istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania, va fi transferata complet de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR). Cu aceasta ocazie, sistemul iși va schimba denumirea, dar va…

- Asirom si City Insurance sunt com­paniile de asigurari cu cele mai multe dosare de dauna care nu sunt platite in termenul legal, in 40% din cazuri plata despagubirilor efectuandu-se in afara termenului de 10 zile impus de lege, arata o analiza efectuata de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Schimbare de proportii la pensiile private. Aceasta va afecta atat Pilonul II, cat si Pilonul III. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent,…

- Piata asigurarilor din Romania a continuat si in anul 2017 tendinta de crestere, iar societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit unui…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat vineri ca a inregistrat anul trecut un numar total de 9.383 de petitii, in scadere cu 44,54% fata de anul anterior.”Din numarul total de petitii, 85,75% dintre acestea reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 11,48%…

- Avand in vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a unui Proiect de constituire a corpului de constatori de dauna independenți, Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania - UNSAR solicita Președintelui ASF sa manifeste…

- O companie de asigurari de talie mare din SUA va intra pe piata asigurarilor auto obligatori (RCA) in a doua parte a acestui an, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). El a precizat pentru ZF ca nu este vorba de compania Wartford care…

- Inainte de Paste, Consiliul Concurentei a declanșat o investigație pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurența suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul…

- Romania e prima din NATO intr-un top al alocarilor bugetare pentru inzestrare, se arata in raportului anul al secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. Procentul cheltuit pentru inzestrare situeaza tara noastra pe primul loc in cadrul Aliantei, cu 33 la suta. Tot pe primul loc, Romania se afla…

- Parlamentul Romaniei a primit un premiu special pentru elaborarea si adoptarea Legii RCA, de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in cadrul Galei EduFIN, reiese dintr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES. In cadrul evenimentului, Bancii Transilvania i-a fost decernat…

- Capital TV, emisiune economica realizata de Claudiu Șerban și difuzata Romania TV, a fost desemnata cea mai buna emisiune de educație financiara din 2017. Premiul a fost primit de Claudiu Șerban in cadrul galei EduFin, ținuta la Palatul Parlamentului și organizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in Romania a devenit un "obicei" sa se dezbata statutul procurorilor, caz in care a sustinut ca se face "in mod deliberat" o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. "A devenit un obicei in Romania sa se dezbata intens statutul…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018.Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile…

- Avertisment ferm lansat de prim vicepreședintele comisiei europene, Frans Timmermans, aflat intr-o vizita cruciala in București. Acesta a avut discuții cu toți factorii de decizie ai statului roman.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca in Romania exista la ora actuala aproape 2.200 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte si ca unul dintre obiectivele actualei guvernari este sa nu mai existe nicio astfel de unitate de invatamant, care sa nu indeplineasca minime…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat vineri tarifele de referinta pentru politele asigurarilor de raspundere civila auto obligatorii (RCA). Tariful mediu pentru persoanele juridice este cu 9% mai mare decat cel din 2017, iar cel pentru persoanele juridice – cu 11% mai mare, conform…

- Un gigant de pe piața locala face o mutare de proporții. Lider pe segmentul sau de piața, acesta a luat decizie de a construi o noua fabrica, informeaza Bugetul.ro.Prin aceasta mutare, colosul creeaza sute de noi locuri de munca. Anunțul a fost facut de reprezentanții companiei. Citește AICI…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Ministerul Turismului a efectuat plati nelegale pentru promovarea brandului turistic national, a utilizat ineficient fondurile banesti alocate de la bugetul de stat si nu poate justifica unele achizitii efectuate pentru standurile de la targurile de specialitate din strainatate. Acestea sunt doar cateva…

- Miscari tectonice, aproape fara precedent, inregistrate zilele acestea de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Trei dintre ele au avut loc ieri, in judetul Vrancea, intre orele 20.52 si 22.22, toate cu magnitudimea de 2.2 grade, si hipocentrul la 102,…

- Traficul aerian din Romania a crescut cu un sfert anul trecut si a depasit 20 de milioane de pasageri. Insa, in acelasi timp, se inmultesc si zborurile cu probleme, intarziate sau anulate. Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri,…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), supraveghetorul pietei de capital, pietei de asigurari si al pietei pensiilor private, a aprobat emiterea certificatului de inregistrare al valorii mobiliare in vederea admitereii la tranzactionare a producatorului de mobila Elvila Bucuresti. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Incepand de luni, 22 ianuarie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Misu Negritoiu, fost sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si fost CEO al ING Bank, a devenit senior advisor in cadrul EY Romania, una dintre cele mai mari firme de consultanta si audit din piata locala, parte a BIG4.

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, va indeplini functia de consultant senior in cadrul companiei de consultanta si audit Ernst & Young (EY )Romania, a anuntat marti compania, potrivit news.ro.”Misu Negritoiu se alatura EY Romania in calitate…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul agentiilor…

