- Brigitte Sfat le-a cerut ajutorul prietenilor din mediul online dupa ce a descooperit un cont fals cu imaginea ei și cu numele Biancai Dragușanu. Brigitte Sfat are probleme in mediul online. Aceasta a descoperit un cont fals pe Instagram. Pe contul respectiv s-a folosit numele Biancai Dragușanu și…

- Brigitte Sfat continua seria dezvaluirilor despre Ilie Nastase, chiar daca au divorțat și fiecare a ales sa mearga pe drumul lui. Brigitte Sfat a oferit amanunte necunoscute pana acum din casnicia pe care a avut-o cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. La o emisiune de televiziune, bruneta a…

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au pus capat casniciei lor și fiecare incearca sa-și vada mai departe de viața. In prezent, Ilie Nastase are o relație cu o bruneta care se numește Ioana, in timp ce Brigitte Sfat iși reface viața alaturi de un tanar pe nume Corneliu Oana, care ii este și partener de…

- Brigitte Sfat, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, a facut dezvaluiri intime din mariajul pe care l-a avut cu legendarul campion la tenis. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au avut un mariaj cu multe probleme și numeroase discuții. De curand, cei doi au pus capat casniciei lor și fiecare incearca…

- Brigitte Sfat este foarte categoria atunci cand vine vorba de relațiile de cuplu. bruneta a facut declarații in acest sens la o emisiune de televiziune. Brigitte Sfat a avut o casnicie cu foarte multe desparțiri, impacari șo scandaluri cu marele campion la tenis Ilie Nastase. In prezent, Ilie Nastase…

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns miercuri la tribunal, pentru procesul de divorț. Bruneta a facut o scurta declarație, in care a vorbit despre partaj. In luna februarie a acestui an, Brigitte Sfat a inceput procesul de divorț cu marele campion la tenis Ilie Nastase . Miercuri, 26 septembrie, cei…

- Se anunța a fi cel mai scandalos divorț din lumea mondena iar la mijloc sunt și averi de milioane de euro. Cei doi viitori fosti soti par sa fi intrat acum intr-o competitie. Mai intai, Brigitte a plecat in vacanta alaturi de noul iubit, la un hotel de lux dedicat adultilor, in Turcia. Ramas…

- Ioana, femeia despre care se spune ca are o relație cu legendarul jucator Ilie Nastase, a facut primele declarații referitor la legatura dintre ei. Ilie Nastase și Brigitte Sfat se afla in divorț , insa intre timp fiecare dintre ei incearca sa-și vada mai departe de viața. D espre Ilie Nastase s-a…