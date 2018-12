Stiri pe aceeasi tema

- Albania si-a declarat sprijinul luni pentru Kosovo in disputa vamala pe care a declansat-o cu Belgradul impunand taxe de 100% asupra produsele sarbe, relateaza France Presse preluata de Agerpres. "Aceasta este o reactie politica impotriva statului ce injunghie Kosovo pe la spate", a declarat…

- Ministrul transporturilor, Lucian Sova, si-a dat demisia joi Ministrul transporturilor, Lucian Sova, si-a dat demisia, joi, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa îl revoace din functie si sa o numeasca în locul sau pe Lia Olguta Vasilescu. Tot joi, Corpul sau…

- Potrivit partidelor de opozitie din Ungaria, este socant faptul ca fostul premier macedonean a primit statut de refugiat, potrivit Rador. Ministrul de Interne a reactionat precizand ca directorul general al Oficiului pentru Imigrare si Azil din Ungaria a oferit informari credibile cu privire la solicitarea…

- In opinia sefului diplomatiei ungare, Organizatia Natiunilor Unite si Comisia Europeana sprijina procesul migratiei. ''In loc sa distribuie in mod haotic tot felul de carduri prepaid anonime pentru migranti, mai bine le-ar acorda ajutor tarilor din Balcanii de Vest pentru ca ele sa poata opri…

- Uniunea Comorelor si-a revocat recunoasterea independentei Kosovo, declarata de aceasta unilateral, a anuntat miercuri ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, informeaza Tanjug. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic…

- Ministrul de externe al Republicii Serbia, Ivica Dacic, a participat alaturi de omologul sau roman Teodor Meleșcanu, la Timișoara, la o conferința internaționala privind provocarile de securitate din Balcani, eveniment organizat de Universitatea de Vest și New Strategy Center. Ministrul de Externe roman,…

- Discurs dur sustinut de ministrul de Externe al Serbiei cu ocazia unei conferinte pe tema provocarilor de securitate din Balcani, care a avut loc marti, la Timisoara. In cadrul discursului sau, Ivica Dacic a acuzat comunitatea internationala de dublu standard, pentru ca in timp ce apara independenta…

- Timișoara a gazduit marți cea de a doua ediție a conferinței „Security Challenges in the Balkans”, organizata de Universitatea de Vest Timișoara și New Strategy Center. Invitații de onoare ai acestei ediții au fost Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe al Romaniei, respectiv Ivica Dacic,…