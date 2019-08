Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a reafirmat miercuri decizia sa de a permite tranzitarea spatiului sau aerian pentru transportarea unor vehicule militare ruse, in pofida sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana la adresa Moscovei, informeaza politico.eu.Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate…

- Conducatorul Serbiei l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru întarirea armatei sârbe cu tancuri și vehicule blindate de lupta, pe fondul temerilor occidentale ca aceasta acumulare de armament ar putea amenința pacea fragila din Balcani, potrivit New York Times, citat de Rador.Președintele…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Sunt tensiuni pe Dunare intre Serbia si Romania dupa ce autoritatile de la noi au blocat un transport de armament rusesc care ar fi trebuit sa ajunga la Belgrad. Informatiile au fost facute publice de jurnalistii din Serbia, care spun ca tara lor ar fi trebuit sa primeasca 30 de tancuri si 30 de…

- Exact așa cum Vladimir Putin nu-și ascunde disprețul pentru liberalismul occidental, tot așa și amicii sai europeni de extrema dreapta nu fac un secret din admirația lor pentru președintele rus și politicile lui. Ambele parți neaga energic ca aceste conexiuni se extind și dincolo de tarâmul strict…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…

- "Cercetand continutul plicului, am vazut cu uimire propunerile Partidului Democrat fatis antirusesc pentru o modificare a cursului politic al Republicii Moldova, printr-o reorientare spre Rusia si reglementarea conflictului transnistrean pe baza federalizarii Republicii Moldova", a relatat Kozak.Cu…

- Administratia Vladimir Putin a somat, marti dupa-amiaza, liderii din Kosovo sa inceteze "provocarile" la adresa Serbiei, in contextul tensiunilor dintre Pristina si Belgrad.Kosovo "a provocat" Serbia. Incursiunea in nordul Kosovo "are rolul de a genera temeri in randul populatiei non-albaneze…