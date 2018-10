Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit la Comrat chiar in incinta Centrului de Sanatate, la ușa medicului de familie. Potrivit presei locale, femeia suferea de o afecțiune cardiaca și a mers la spital pentru a lua o indreptare la medicul specialist.

- Aproximativ 80.000 de persoane au murit in SUA iarna trecuta de gripa sau de consecintele legate de acest virus, potrivit unei surse a Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) citata ieri de EFE, potrivit Aagerpres. Este vorba de cea mai mare cifra din ultimele patru decenii, de la sezonul…

- Accident grav, in urma caruia a decedat un tanar de 18 ani, a avut loc in aceasta noapte, in orasul Comrat. Un alt tanar, care se afla in automobil, a ajuns la reanimare, la spitalul din regiune.Accidentul a avut loc in jurul orei 04:00.

- Patru persoane au murit si 143 au fost ranite in urma ploilor torentiale care au cazut in Taiwan si care au provocat pagube agricole de peste 563,2 milioane de dolari taiwanezi (18,35 milioane de dolari), informeaza luni Corpul National al Pompierilor si Ministerul Agriculturii citate de EFE, potrivit…

- "Principiul masurarii timpului cu sistemul cu cuart exista de mult timp. Eu am avut pur si simplu ideea de a-i adauga microelectronica pentru a putea introduce cuartul in ceasurile pe care le purtam la mana", declarase Rene Le Coultre, intr-un interviu acordat in luna mai ziarului Arcinfo, cu prilejul…

- Un motociclist in varsta de 36 de ani a murit intr-un accident rutier care a avut loc ieri in satul Avdarma, raionul Comrat. Potrivit politiei, impactul s-a produs dupa ce soferul unui microbuz a facut o manevra de depasire a unui automobil.

- Un batran de 83 de ani din Iași a murit in apropiere de un cabinet medical, iar martorii spun ca medicul de familie ar fi refuzat sa-l ajute. Oamenii au chemat o ambulanta, batranul a fost intr-o prima faza resuscitat, dar in cele din urma a murit la spital. Medicul și-a justificat lipsa de reactie.…