- Centrul Nistru-Prut din cadrul Institutului de Cercetari Strategice din Rusia, care realizeaza in Transnistria proiecte umanitare, a facut bilanțul activitații desfașurate in regiune și și-a prezentat planurile pe anul viitor.

- Fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a aparut in premiera intr-un reportaj al unui post de televiziune din Rusia.Katerina Tihonova, tanara identificata drept fiica cea mica a lui Vladimir Putin, a aparut intr-un reportaj difuzat la buletinul de stiri „Vesti“, transmis de la ora…

- Rusia a urcat in 2017 pe pozitia a doua in clasamentul tarilor producatoare de arme, dupa Statele Unite ale Americii, ocupand astfel locul ocupat mult timp de Marea Britanie, releva raportul Institutului de cercetari privind pacea internationala de la Stockholm (SIPRI), facut public luni si citat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca nu a avut interese financiare in Rusia, criticand din nou investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din anul 2016, informeaza Mediafax."Sunt un foarte bun dezvoltator imobiliar, imi traiesc viata fericit, iar, cand vad…

- Doua bombardiere strategice rusesti de tip Tu-160 au fost escortate de avioane de vanatoare F-16 ale aviatiei norvegiene in cursul unui zbor deasupra Marilor Norvegiei si Barents, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, informeaza Mediafax."Doua bombardiere strategice Tu-160 au efectuat…

- Doar 39% dintre rusii intervievati in septembrie au spus ca au incredere in Vladimir Putin - o scadere de noua puncte procentuale fata de iunie, potrivit unui sondaj realizat de centrul independent Levada.Acesta este cel mai slab rezultat inregistrat de Vladimir Putin din februarie 2014,…

- India si Rusia au semnat un pact pentru a dezvolta sase proiecte de energie nucleara in India, in urma discutiilor la nivel inalt dintre liderii celor doua tari, care au avut loc vineri in capitala indiana New Delhi, relateaza Reuters.