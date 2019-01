Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au stabilit cauza incendiului care a izbucnit marti dimineata la azilul de batrani din comuna Vama. Focul s-a aprins de la jarul sau scanteile provenite din cosul de fum deteriorat.

- Ieri, 20 decembrie 2018, la Centrul Cultural ,,Iacob Muresianu” din localitate, a avut loc programul artistic al Colegiului National „I. M. Clain” Blaj intr-o atmosfera emoționanta, specifica magiei Craciunului, cand colinde rasuna pretutindeni, ingerii vegheaza, iar in noi renaște bucuria, speranța,…

- Practic, colaiția PSD-ALDE a pierut majoritatea in Camera Deputaților prin demisia in bloc a patru deputați PSD. Este vorba de Ion Mociolca, Ion Spanu, Mihai Popa și Mihai Mohaci . Ce au facut mai departe demisionarii, scrie, pe contul sau de Facebook, Victor Ponta, anunțand ca respectivii deputați…

- Eșec demn de filmele de comedie in Parlament. PNL a anunțat, in urma cu cateva saptamani, ca vrea sa il demita pe Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților, din cauza problemelor cu legea pe care le are șeful PSD. Astazi, la supunerea la vot a inițiativei, PNL nu a reușit sa adune suficiente…

- Gabriela Firea a anuntat, luni, ca si-a dat demisia de la sefia PSD Bucuresti, unde era presedinte interimar. Primarul general era aproape de a-si pierde aceasta functie in sedinta conducerii PSD, aceasta urmand sa fie inlocuita cu primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.

- Un barbat internat la Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Radauți a fost gasit spanzurat ieri dimineața, in camera sa.Potrivit primelor cercetari efectuate de lucratorii de poliție, Eugen B., in varsta de 63 de ani, a ales sa-și ia zilele si s-a spanzurat cu o franghie de un dulap din…

- Antonia a fost nevoita sa ia o decizie grea, dar benefica pentru bunicul sau. Artista și mama sa, Denise Iacobescu, l-au internat la azilul de batrani din Ghermanești, același azil unde se afla și fosta creatoare de moda, Zina Dumitrescu. Antonia a trecut prin momente grele in ultima perioada, bunicul…

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat luni ca nu va mai candida la președinția formațiunii Uniunea Creștin-Democrata (CDU), alegerile interne pentru un nou lider urmand sa aiba loc pe data de 8 decembrie, relateaza presa germana, conform Mediafax.Anunțul a fost facut de catre cancelarul…