- Trei persoane au fost ranite prin injunghiere la Ravensburg, in sudul Germaniei.Cele trei persoane au fost ranite vineri, in Piata Marienplatz, la Ravensburg, a precizat politia pe Twitter. Atacatorul a fost arestat, au precizat fortele de ordine.Politia nu a…

- Atentat Terorist. Au fost UCIȘI 25 de oameni și alți 60 sunt in stare GRAVA, la spital. Vezi cine sunt VINOVAȚII Este unul dintre cele mai grave atacuri, mai mulți barbați inarmați au deschis focul la o parada militara din Iran, omorand 25 de persoane, aproape jumatate dintre victime fiind membri ai…

- Un incendiu izbucnit, sambata dimineata, dupa o explozie produsa la o rafinarie in sudul Germaniei, langa Ingolstadt, s-a soldat cu cel putin opt raniti, in timp ce aproape 2.000 de locuitori au fost evacuati, a anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro. Explozia a avut…

- Doru Oprea, un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost ranit, necesitand internarea, a publicat pe pagina sa de Facebook un buletin de analize din care reiese ca a contactat in spital o bacterie.

- Cel putin 14 persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis vineri un atac cu un cutit intr-un autobuz, in oraselul Lubeck, situat in nordul Germaniei, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate citate de presa locala.

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in ceea ce pare a fi un atac cu cuțitul intr-un autobuz din orașul Luebeck din nordul Germaniei, relateaza un ziar local citat de Reuters....