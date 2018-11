Azil în SUA. Decizie a administraţiei americane "Migrantii care cer azil vor trebui sa se prezinte legal la un port de intrare", a declarat Trump presei, la Casa Alba. "Cei care aleg sa ne incalce legile si intra ilegal nu vor mai putea folosi pretentii lipsite de valoare pentru a primi automat acces in tara noastra", a adaugat el. Familiile de imigranti ilegali care cer azil vor fi adapostite impreuna, in corturi, relateaza Reuters. Presedintele a precizat ca va emite saptamana viitoare un ordin executiv in acest sens si ca planul este complet legal. Reuters mentioneaza ca potrivit prevederilor legii americane a imigrarii si cetateniei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

