Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a afirmat joi in mod eronat ca solicitantii de azil din tara sa primesc telefoane mobile pe gratis si alte beneficii, relateaza dpa. Salvini a fost rugat sa comenteze o stire din ziarul Avvenire potrivit careia judecatorii din Franta si Marea…

- Promisiunea dispozitivelor Android One pare sa fie indeplinita de producatorii care le lanseaza, acestea primind destul de repede actualizari la cele mai noi versiuni ale sistemului de operare. Xiaomi inca nu ofera Android 9.0 Pie pe dispozitivele sale echipate cu interfata proprietara MIUI, insa deja…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a participat personal la operatiunile de demolare a unei vile construite ilegal in Roma. Locuinta este una dintre cele opt proprietati ale clanului mafiot Casamonica, toate construite fara autorizatie.

- "Exista niste date partiale, pentru ca noi am cerut un audit al Curtii de Conturi pe aceasta zona, si s-au prelucrat niste date statistice pana in luna august. Da, cererile depuse de medici pentru a pleca in strainatate, pentru acele certificate de conformitate, au scazut cu aproximativ 45-50%. Exista,…

- Proiectul de acord incheiat intre Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie cu privire la Brexit constituie "o veste buna pentru economia franceza", a declarat joi ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, asigurand totodata ca Franta va ramane vigilenta, informeaza AFP. Faptul ca s-a ajuns la…

- In zece ani, valoarea patrimoniului net al administratiilor publice din Franta a scazut de la 58% din PIB la 8%, releva un raport al asociatiei Fipeco, condusa de Francois Ecalle, fost consilier-sef al Curtii de Conturi, potrivit Le Figaro.

- Autoritatile franceze au dezmintit ca ar fi respins migranti minori spre Italia in noaptea de 17 spre 18 octombrie, asa cum a afirmat pe retelele sociale ministrul de interne italian, Matteo Salvini, transmite AFP. Intr-un comunicat emis miercuri, prefectura departamentului Hautes-Alpes,…

- Ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, a declarat miercuri ca ministrul de interne italian Matteo Salvini - din cauza pozitiei pe care a adoptat-o cu privire la migranti - se comporta "ca Pilat din Pont", guvernatorul roman care l-a condamnat pe Iisus Christos la moarte, noteaza…