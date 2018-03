Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat astazi ca Grațiela Gavrilescu va susține joi, 15 martie 2018, o conferința de presa in care va anunța lansarea celor doua programe susținere a vanzarilor de mașini noi.

- In ultima perioada, seful administrativului resitean a pus accentul pe necesitatea unei gandiri proactive, pe termen lung, in special la capitolul mediu. Iar vehiculelor electrice li s-a deschis poarta in municipiu prin punerea in functiune a primei statii speciale de incarcare pentru acestea.…

- Legea pentru combaterea ambroziei, promulgata de președintele Iohannis. Potrivit proiectului , care va deveni lege dupa publicarea in Monitorul Oficial, proprietarii de terenuri care nu curața ambrozia risca amenzi cuprinse intre 750 – 5.000 de lei pentru persoanele fizice si 5.000 – 20.000 de lei pentru…

- Cei care vor dori sa achiziționeze in acest an o mașina prin intermediul Programului “Rabla Plus”, in acest an, vor putea achiziționa un singur autovehicul pe parcursul unui an calendaristic pe baza ecotichetului specific, așa cum se arata in proiectul de Ordin pentru completarea Ghidului de finantare,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza, incepand de astazi, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor „Rabla” si „Rabla Plus”, potrivit Agerpres. Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere 6-8 martie a fost…

- Proprietarii care vor sa-și dea la casat mașinile vechi prin programul Rabla ar putea avea de indeplinit o noua condiție de anul acesta: vechiturile duse la Remat trebuie sa aiba inspecție tehnica periodica valabila. Deci sa poata circula pe drumurile publice. Altfel, nu va mai fi emis ecobonusul de…

- Intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua Dispozitii ale presedintelui AFM emise in data de 28 februarie 2018. Modificari pentru programul RABLA Saptamana trecuta, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, Proiectul de Ordin de ministru…

- Romanii pot cere și in 2018 peste 9.000 de lei de la stat daca duc la casare o mașina veche și cumpara una noua, prin deja cunoscutul program de finanțare Rabla. Doar ca regulile programului se vor schimbate in perioada urmatoare, potrivit Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Ministerul Mediului vrea sa schimbe programul Rabla astfel incat masinile date la casare sa aiba obligatoriu Inspectia Tehnica Periodica (ITP) facuta la zi. O aberatie legislativa am putea spune daca ne uitam ca mare parte din beneficiarii programului tocmai astfel de masini au casat - care…

- Referitor la bugetul Municipiului Targoviste, aprobat fara mari discutii de consilierii locali, primarul Cristian Stan a spus ca, in ciuda unor constrangeri generate de modificarile operate la Codul Fiscal, este axat pe sustinerea proiectelor de dezvoltare a orasului. Comparativ cu anul trecut, veniturile…

- Cu zece zile inainte de un congres al partidului prin care liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, spera sa relanseze Frontul National, ea a devenit din nou tinta criticilor din partea tatalui sau, fondatorul partidului, informeaza miercuri dpa.Jean-Marie Le Pen (89 de ani) si-a publicat…

- Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit actului normativ, in anul 2018 a fost estimata o valoare a creditelor de angajament in cuantum de 392,852 milioane lei și a creditelor bugetare in cuantum de…

- Delegația CNMR condusa de Alexandru Cumpanașu in calitate de președinte și delegația Ministerului Mediului condusa de doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu au stabilit constituirea Grupului de Lucru comun pentru mediu și schimbari climatice, ce va avea intalniri lunare și va fi compus din…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca programele “Rabla” si “Rabla Plus” vor continua si in acest an, urmand sa fie demarate in cel mai scurt timp posibil, cel mai probabil in doua saptamani.

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul "Rabla Clasic", iar programul "Rabla Plus" va avea ecobonus de 10.000 de euro....

- Ministerul Mediului a cuprins in bugetul din 2018 o suma destinata sprijinirii industriei de reciclare din Romania, printr-o schema de ajutor de stat, a anuntat, joi, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu. "Cum procentul de reciclare a deseurilor este extrem de mic in Romania si cum…

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat bugetul Fondului de Mediu, precizand ca programele „Rabla clasic", „Rabla plus" si „Casa Verde" vor continua si in acest an.

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu și ca programele multianuale, precum 'Rabla clasic', 'Rabla plus', 'Casa Verde', vor continua si in acest an". "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul…

- Guvernul doreste dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta Guvernul va aproba în scurt timp bugetul fondului de mediu, ceea ce va duce la dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta si canalizare, în zonele în care acestea nu exista, a anuntat ministrul…

- Investigatorii Agent Green au obținut astazi noul plan de management al Parcului Național Semenic - Cheile Carașului prin care Romsilva propune scaderea de la 47,5% la 32% a suprafețelor unde exploatarile forestiere sunt interzise și aceasta in condițiile in care padurile din parcurile naționale…

- 2.086 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna februarie 2018. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: bucatar (146); lucrator in comert (146); inspector resurse…

- Investițiile majore, cu impact asupra mediului, ar putea fi taxate de Ministerul Mediului cu 1% din valoarea proiectului. Asa arata draftul unei legi inițiate de instituția condusa de vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Jurnaliștii de la Hotnews spun ca in document nu se specifica clar „pentru ce proiecte…

- axa auto sau noua taxa de poluare 2018 se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, iar valoarea maxima va fi de circa 200 de euro pe an. Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Mediu, Gratiela Gavrilescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au avizat noul mandat cu 18 voturi pentru, 6 impotriva si nicio abtinere. AGERPRES/(AS…

- La un an de la alegerile parlamentare, PSD se pregateste sa si instaleze cel de al treilea Guvern. Dupa cabinetele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, mazilite dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea, in urma negocierilor, s a conturat guvernul cu cele mai multe femei din istorie, in…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) are prevazute, in 2018, venituri in scadere cu 27,8% fata de anul precedent, iar la capitolul programelor de mediu 'Rabla' ramane in prim plan, cu o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament.

- Deputatul Anton Anton este propunerea ALDE pentru ministerul Energiei lasat vacant dupa retragerea lui Toma Petcu. Anton a fost ministru al Educației. Deputatul de București Anton Anton este propunerea ALDE pentru ministerul Energiei. Decizia a fost anunțata de președintele Calin Popescu Tariceanu care…

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Biroul Politic Central al ALDE a validat, vineri, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni pentru Cabinetul Dancila, cei patru ministri din Guvernul Tudose urmand sa isi pastreze portofoliile, au informat surse din partid, potrivit agerpres.ro. Cele patru propuneri ale…

- Biroul Politic Central al ALDE a validat, vineri, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni pentru Cabinetul Dancila, cei patru ministri din Guvernul Tudose urmand sa isi pastreze portofoliile, au informat surse din partid. Cele patru propuneri ale ALDE sunt: Gratiela…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- Luni, 22 ianuarie a.c., in calitatea sa de vicelider national al ALDE, deputatul Dumitru Lovin a participat la reuniunea Biroului Politic Central, principalele puncte de discutie fiind programul de guvernare si Formularul 600. Cu aceasta ocazie, presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, le-a…

- Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, si 26 de portofolii, 2 ministri fiind delegati. In total, noul Cabinet va avea, ca si cel precedent,…

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata într-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES.…

- Premierul Tudose, in prima ședința de Guvern din 2018: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca liniștit in mod cert nu va fi, a spus șeful Executivului, in contextul tensiunilor aparute inca de la inceputul anului, privind restructurarea guvernamentala și criza din Mnisterul de Interne. ”Este prima…

- CALCULATOR TAXA AUTO 2018 - "Se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul. Noua taxa auto se va aplica in functie de gradul de poluare al autovehicului. Exemplu: masinile cu norma de poluare Euro 1 sau Non Euro vor plati o taxa anuala mare, estimata la 200 euro/an. Masinile cu norma…

- Ministerul Mediului pregatește un nou model de taxare pe serviciu pentru eliminarea deșeurilor municipale solide. Astfel, romanii vor fi taxați pe baza cantitații de deșeuri pe care o arunca in pubela pusa la dispoziție de autoritatea locala prin serviciul de salubritate. Vezi și: MESAJE DE ANUL NOU…

- Potrivit cercetatorilor Kaspersky Lab, activitatea de minat cripto-monede a luat proportii ingrijoratoare in randul utilizatorilor care folosesc software piratat, preferat de hackeri ca vehicul pentru distribuirea si instalarea pe calculatoarele utilizatorilor a unor aplicatii care deservesc interese…

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- Retrospectiva 2017: Anul care se apropie de final a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental „Rabla”. Pe de alta parte, la nivelul ministerului…

- Anul 2017 a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental "Rabla". Pe de alta parte, la nivelul ministerului de resort s-a format un grup…

- Primaria Iasi a fost luata ieri in colimator de catre ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, in cadrul dezbaterilor pe legea bugetului de stat din 2018. „Fondurile nu le vor plati nici Ministerul Mediului, nici statul roman pentru o procedura de infringement care are, ca drept raspunzator, Primaria…