- Fostul lider UKIP, Nigel Farage, lanseaza vineri Partidul Brexitului, despre care a afirmat ca va avea politici similare cu cele ale UKIP, insa existand „o diferenta mare“ la nivel de personal, scrie BBC.

- Dacia lanseaza pe piata din Romania o noua serie limitata transversal. Intitulata Techroad, ea va fi disponibila pe modelele Sandero, Logan, Logan MCV, Duster, Lodgy si Dokker. Seria are elemente noi de design si o serie de dotari suplimentare pentru...

- Sambata, 6 aprilie 2019, scriitoarea Irina-Roxana Georgescu lanseaza la Iasi cartea sa de debut, „Notiuni elementare”, publicata anul trecut la editura Cartea Romaneasca. Evenimentul va avea loc, incepand cu ora 17:00, in Libraria Cartea Romaneasca din Iasi situata pe B-dul Stefan cel Mare si Sfant,…

- Dupa succesul de care s-a bucurat piesa In Palma Ta, ce a depașit 35 de milioane de vizualizari pe Youtube și a ajuns pe locul doi in topul celor mai difuzate piese romanești la radio, Edward Sanda revine cu un nou single compus și produs de el. “Abia așteptam sa lansez aceasta piesa in care am pus…

- 500 000 euro pentru proiecte care schimba Romania. „OMV Petrom lanseaza pe 2 aprilie a doua ediție "RO SMART in Țara lui Andrei” ► 500.000 euro finanțari pentru proiecte SMART in cadrul celei de-a doua ediții a competiției naționale de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei”, proiect inițiat de…

- Interpreta din Republica Moldova, Victoria Rașcu, a lansat saptamana trecuta cea mai noua piesa din repertorul ei: “Ingerul Meu”, iar premiera acesteia a avut loc la celebra emisiune matinala de la București: “Neatza cu Razvan și Dani”, de la postul de televiziune Antena 1. Implicata de la o varsta…

- Jurnalistul Ionuț Cristache face inca o dezvaluire interesanta despre PLUS-ul lui Dacian Cioloș. Sub deviza oamenilor noi in politica, in fiecare zi aflam despre ”foști” care și-au gasit loc in PLUS. Dacian Cioloș incalca principiile noului partid și-l aduce pe Avram Fitiu, un anti-european declarat,…

- Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului au fost misionarii bunavoinței și in 2018. Din dragoste pentru semenii lor, prin activitațile social-filantropice pe care le-au desfașurat sub coordonarea parintelui Arhimandrit Ciprian Gradinaru, aceștia au salvat numeroși oameni din ghearele…