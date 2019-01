In urma cu 146 de ani, la 8 ianuarie 1873, se naștea Iuliu Maniu, unul dintre cei mai importanți politicieni romani. A creat și condus Partidul Național Roman, a fost președinte al Partidului Național Țaranesc și Prim ministru al Romaniei. A avut un rol important in realizarea Romaniei Mari. Iuliu Maniu s-a nascut la data […] The post Azi se implinesc 146 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu, unul dintre cei mai importanți politicieni romani appeared first on eMaramures .