Azi incepe Festivalul de la Cannes. Castiga Romania un premiu?

Stiri pe aceeasi tema

- Filme „la cald”, venite direct de la Cannes, dar și povești bazate pe intamplari reale și analize sociale puternice vor completa seria de surprize rezervate publicului TIFF, la cea de-a 18-a ediție a celui mai mare eveniment de film din Romania. Secventa din filmul ”Durere si glorie” Antonio Banderas…

- Quentin Tarantino iși va lansa noul film Once Upon a Time in… Hollywood la Festivalul de Film de la Cannes. Inițial s-a crezut ca proiectul nu va fi finalizat la timp pentru festival. Pulp Fiction a debutat la același festival cu 25 de ani in urma, pe 21 mai, și a caștigat ravnitul Palme d’Or.... Read…

- “La Gomera”, filmul regizat de Corneliu Porumboiu a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes. “La Gomera” spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața limbajul “el ...

- Al cincilea lungmetraj de fictiune al regizorului roman, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala. „La Gomera” a fost filmat in Romania, Spania si Singapore, in 2018, iar din distributie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia…

- Regizorul Corneliu Porumboiu a fost inclus in competitie la Festivalul de Film de la Cannes cu "La Gomera", au anuntat joi organizatorii evenimentului. Ecranizarea ii are in distributie pe Vlad Ivanov, in rol principal, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazar si Sabin Tambrea. Filmarile au avut loc…

- Anuntul a fost facut joi de Pierre Lescure, presedintele festivalului, si Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, intr-o conferinta de presa. „La Gomera" a fost filmat in Romania, Spania si Singapore, in 2018, iar din distributie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazar,…

- Regizorul Corneliu Porumboiu a fost inclus in competiție la Festivalul de Film de la Cannes cu "La Gomera", au anunțat organizatorii evenimentului joi, potrivit Mediafax.Filmul spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața limbajul…

- Afisul folosit pentru promovarea evenimentului aduna mii se cineasti in orasul de pe Coasta de Azur. Lista oficiala a filmelor care vor concura pentru prestigiosul premiu Palme d'Or va fi dezvaluita joi.