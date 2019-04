Azi este ZIUA PĂMÂNTULUI Azi este ZIUA PAMANTULUI. In fiecare an, ziua de 22 aprilie se sarbatorește Ziua Pamantului, ziua cand s-a nascut mișcarea pentru protejarea mediului inconjurator. Aceasta mișcare s-a nascut in SUA intr-o perioada cand au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care inabușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți impotriva razboiului din Cambodgia, ”Masacrul din 4 mai”, apariția fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, ultimul album al formației Beatles, moartea lui Jimmy Hendrix, un accident nuclear in Carolina de Sud la centrala nucleara din… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Pamantului este sarbatorita in fiecare an pe 22 aprilie și cu aceasta ocazie se trage un semnal de alarma privind dezinteresul clasei politice fața de mediu. Data de 22 aprilie a fost stabilita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in 2009 drept Ziua Planetei Pamant și se dorește a fi o expresie…

- "'Guvernul Romaniei a actionat cu profesinalism si responsabilitate si am obtinut, in doua luni, rezultate pe care alte presedintii nu le-au avut intr-un mandat intreg. Acest lucru demonstreaza cat de nefondate au fost atacurile si previziunile sumbre lansate inainte de preluarea mandatului. Cei…

- Românii sunt loviți crunt de ANAF. Potrivit legislației fiscale în vigoare, depunerea Declarației Unice, care este obligatorie, se face NUMAI online din acest an. Doar ca Spațiul privat virtual, pe pfinternet.anaf.

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” un sondaj Curs, care arata intenția de vot a romanilor pentru anul electoral 2019. PSD - 32% PNL - 22% ALDE - 9% Pro Romani - 9% USR -...

- Romanii pot subscrie de luni, 4 martie, pentru patru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, informeaza Ministerul Finantelor Publice printr-un comunicat remis vineri AGERPRES. Titlurile au scadente la 1, 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% si, respectiv,…

- Florin Calinescu a plans la Romanii au talent, emisiune difiuzata vineri, 1 martie 2019, de Pro TV. Actorul nu și-a putut stapani lacrimile dupa ce un tanar a interpretat o melodie ale carei versuri au fact referire la tinerii care au murit in incendiul de la clubul Colectiv din Capitala. Andrei Catalin,…

- Politicienii de la toate partidele continua sa-și bata joc de milioane de romani care cotizeaza la sistemul de pensii. Dupa o viața intreaga de munca, stres maxim și bani mulți virați catre bugetul de stat, sunt mii de medici și profesori in Romania, care traiesc la limita subzistenței din pensii jenante,…

- Meteorologii anunța ca in weekendul 9-10 februarie, la nivelul intregii țari se anunța vreme insorita și temperaturi in jurul mediei normale a acestei perioade. Pentru sambata și duminica sunt anunțate temperaturi care pot depasi pe alocuri 11 grade Celsius, in timp ce in Capitala, mercurul din termometre…