Azi este Ziua Internaţională a PĂCII Ziua Internationala a Pacii este sarbatorita in fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta zi este dedicata pacii si in special, absentei razboiului si violentei. Cu prilejul marcarii Zilei Internationale a Pacii, secretarul general al ONU Ban Ki-Moon a adresat un mesaj in care a accentuat ideea, ca fiecare om trebuie sa se angajeze in educarea copiilor spre respactarea unor valori universale cum sunt toleranta și respectul reciproc! Totodata, astazi, va fi pastrat de oamenii din intreaga lume, un minut de reculegere in memoria celor ucisi in conflicte, dar si supravietuitorilor, ramasi cu rani sufletesti! Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

