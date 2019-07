Azi e Ziua Justitiei! In mesajul sau, Presedintele apreciaza promptitudinea cu care romanii au amendat de fiecare data atacul asupra statului de drept

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis duminica, de Ziua Justiției, ca „ultimii ani au fost marcați de incercari repetate de a subordona justiția politicului” și ca romanii au demonstrat, prin votul de la referendumul din mai, ca „iși doresc sa traiasca intr-o țara in care legea este egala pentru toți”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la receptia ambasadei SUA cu ocazia aniversarii Zilei Independentei, ca la referendumul pe justitie romanii s-au pronuntat in favoarea statului de drept si au respins "populismul si discursul anti-european si anti-justitie". "Recent, cu ocazia alegerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis cere guvernului sa ia masuri astfel incat sa poata vota toti romanii. Mesajul presedintelui vine in urma a tot mai numeroase sesizari privind cozi imense la sectii de vot, in special in strainatate.

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook un clip video in care indeamna romanii sa voteze, pe 26 mai, la referendumul pentru Justitie. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, marti, un nou atac la PSD, acesta spunand, la Ploiesti, ca „sunt unii care s-au adunat intr-o grupare PSD”, care fac campanie cu un discurs anti-european. „Hotii s-au cocotat in fruntea statului. Romanii trebuie sa dea un raspuns”, a mai adaugat presedintele.

- Pe banii guvernului roman Summitul PPE de la Sibiu. Liderii PPE, Manfred Weber si Joseph Daul, seful statului Klaus Iohannis si liderul PNL Ludovic Orban au sustinut declaratii de presa la summitul politic de la Sibiu care il preceda pe cel al UE,. Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Summit-ul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu prilejul „Zilei Veteranilor de Razboi”, in care arata ca acestia au pus mai presus de propriul destin viitorul patriei si ca devotamentul si abnegatia cu care ei au slujit drapelul national au facut ca Romania sa fie o tara respectata.

- Seful statului a anuntat ca nu ia act de demisiile celor trei ministri Foto arhiva Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca remanierea guvernamentala propusa de PSD este "un fel de farsa". "În legatura cu propusa remaniere guvernamentala, am analizat întreaga…