- Cazul porții de intrare de pe Calea Lugojului, care in timpul furtunii din 17 septembrie 2017 s-a prabușit și a luat viața unui tanar student a fost intens dezbatut. Iata ca dupa mult timp și multe intrebari , adevarul a ieșit la suprafața. Experții au stabilit de ce s-a prabușit aceasta poarta și cine…

- Florence, Mangkut, Isaac, Helene. Sunt doar cateva dintre furtunile tropicale care s-au format in aceasta perioada la nivel global. Desi nu exista deocamdata un motiv pentru ca populatia sa intre in panica, situatia este alarmanta, afirma specialistii.

- Luni, in prima zi de scoala, aproximativ 284.000 de elevi si prescolari sunt asteptati sa treaca pragul claselor pentru prima oara doar in Bucuresti . Noul an scolar insumeaza 168 de zile lucratoare, un total de 34 de saptamani. Expertii in educatie arag atentia asupra rolului important pe care il au…

- Dupa publicarea datelor privind evolutia economiei Romaniei din semestrul I si din trimestrul II al acestui an, Banca Transilvania (BT) si-a pastrat scenariul macroeconomic central. Nu este singurul exemplu de previziune rezervata.

- Consumul mare de carburant și poluarea le da tot mai mult de gandit autoritaților din țarile europene. Cele din Estonia au venit cu ideea de a oferi transport gratuit cu autobuzul pe aproape tot teritoriul țarii. Din iulie, 11 din cele 15 comitate estoniene au lansat transportul gratuit cu autobuzul.…

- Relatia dintre Noua Zeelanda si Australia este din ce in ce mai tensionata, iar cea mai recenta disputa are in prim plan steagurile celor doua tari. Tensiunea a crescut mai mult dupa ce premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a intrat in concediu de maternitate, iar Australia a continuat sa…

- Comisia de la Venetia, sceptica fata de unele modificari la legile justitei Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio. Foto: twitter.com/giannibuquicch1. Comisia de la Venetia le recomanda autoritatilor de la Bucuresti…