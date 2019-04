Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani din Spania au fost arestați in Italia, pentru trafic de droguri. Aceștia au transportat cu TIR-ul hașiș și marihuana in valoare de 2 milioane de euro. Politia italiana a arestat traficantii chiar cand voiau sa descarce drogurile din TIR intr-un garaj inchiriat in Italia. Oamenii legii…

- 25 de ani de existența neintrerupta, aproape 1300 de ediții (1288, ca sa fiu riguros) și peste 3 milioane de ziare tiparite. Așa arata astazi „matematica” Jurnalului de Argeș. O matematica frumoasa, pe care indraznesc sa o suprapun și cu una personala: din cei aproape 28 de ani de cand primul meu cuvant,…

- Episcopii Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tito Livio Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu au fost recunoscuti "ucisi in ura fata de credinta" in perioada 1950-1970, in timpul ocupatiei sovietice a Romaniei si regimului lui Nicolae Ceausescu. Ei au fost arestati si incarcerati…

- Papa Francisc a autorizat marti, 19 martie, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie 2019, a sapte episcopi greco-catolici care au murit sau care au suferit in inchisorile comuniste.

- Papa Francisc a autorizat recunoasterea martiriului a sapte episcopi romani greco catolici Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu ucisi din ura fata de credinta intre 1950 si 1970.Papa Francisc a dat azi unda verde pentru beatificarea…

- Astazi, in Biserica Ortodoxa incepe Postul Mare. Acesta dureaza 40 de zile si precede marea sarbatoare a Invierii Domnului nostru Iisus Hristos. Postul Mare este cel mai lung, cel mai aspru si cel mai important dintre posturile Bisericii Ortodoxe. Pe parcursul acestei perioade sunt doar doua dezlegari…

- Calendar ortodox februarie 2019. Credinciosii praznuiesc, in ziua a doua a lunii februarie, Intampinarea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos(Stratenia). Zi de mare sarbatoare, marcata in calendarul ortodox cu cruce rosie.

- Acesta lucru este punctat si de PS Petru Gherghel in scrisoarea sa, unde precizeaza eforturile facute pentru a gasi mijloacele in comun necesare, luandu-se in calcul chiar si solicitarea unor trenuri speciale. „Dat fiind faptul ca e nevoie de urgentarea pregatirii deplasarii la Iasi a credinciosilor…