Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali a fost surprinsa de SpyNews impreuna cu noul ei partener, Mihnea Grigoriu, nimeni altul decat fiul milionarului Dan Constantin Grigoriu. Cunoscut pentru faptul ca traieste viata la maximum, tanarul a reusit sa o cucereasca pe fiica lui Gigi Becali. Cat de frumoasa este fiica…

- Gigi Becali (60 de ani) a revenit asupra declaratiilor date duminica seara, cand l-a anuntat pe Ionut Lutu antrenor la FCSB peste un an, si si-a coafat cuvintele. Acum, omul de afaceri sustine ca mutarea la nivelul bancii tehnice se va produce pentru ca Dica il va urma pe...

- Primul poster cu Iulia Vantur este incredibil. Fosta prezentatoare TV va juca in filmul „Radha Kyun Gori Main Kyun Kaala”, regizat de Prem Soni. Romanca va interpreta rolul unei poloneze pe nume Giulia care este indragostita de India. Fata se casatorește cu un indian și iși face un rost intr-o cultura…

- Mariana Nenu, una dintre cele mai dure atlete din lume, a mers la palatul din Aleea Alexandru al lui Gigi Becali, pregatita cu un cadou pentru cunoscutul om de afaceri. Fosta concurenta de la “Exatlon” și-a dorit astfel sa-i mulțumeasca pentru ajutorul uriaș pe care i l-a dat cand s-a intors din Republica…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- A ieșit soarele și pe ulița lui! Claudiu Raducanu iși va recapata mare parte din averea pe care fosta soție i-o luase dupa divorț. Judecatoria din Craiova i-a respins apelul lui Alice, iar decizia este definitiva! (Super oferta de angajare) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat amanuntele unei…

- Alexandru Stan (29 de ani) a fost recomandat la FCSB si de fostul sau antrenor de la Astra, Marius Sumudica (47 de ani), care a vorbit direct cu Gigi Becali pentru transferul fundasului stanga de la Astra.Dupa transferul fostului capitan de la Astra la FCSB, Sumudica a recunoscut ca a pus…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a reacționat dur la aflarea veștii ca Dan Nistor, 30 de ani, ar putea merge maine la "palatul" lui Gigi Becali impreuna cu patronul Ionuț Negoița pentru a negocia transferul capitanului "cainilor" la FCSB. "Cand va ajunge Dinamo sa mearga la «palat» sa duca…