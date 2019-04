Stiri pe aceeasi tema

- "Inchiderea va fi impusa" cu incepere de luni la miezul noptii (21.00 GMT), o decizie luata dupa "evaluari ale securitatii", a precizat armata intr-un comunicat, relateaza AFP. "Punctele de trecere vor ramane deschise pentru cazurile umanitare si medicale", a precizat aceasta. Sectiile…

- Israelienii vor merge la urne, marti, pentru a vota in alegerile parlamentare ale tarii. Peste 6,3 milioane de votanti eligibili isi vor exprima optiunile intr-un scrutin vazut mai degraba ca un referendum in ceea ce-l priveste pe premierul Benjamin Netanyahu, scrie Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Lovitura de teatru - Viorica Dancila: Nu am spus ca eu voi muta ambasada. Decizia finala e la Iohannis…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe seful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Alba, in zilele de 25 si 26 martie, a comunicat miercuri presedintia SUA, reafirmand relatiile apropiate dintre cei doi lideri, noteaza Reuters si dpa. Anuntul a survenit la scurt…

- Kim Jong-Un, liderul comunist din Coreea de Nord (foto: www.independent.co.uk / Reuters) La 10 martie 2019, in statul-puscarie Republica Populara Democrata Coreeana, partea de nord a peninsulei, regimul comunist condus de Kim Jong-Un a organizat alegeri parlamentare pentru cea de-a 14-a Adunare Suprema…

- Secție de vot din Tallin, Estonia (foto: moldova.europelibera.org / Ints Kalnins (Reuters)) 958.000 de estonieni, din care aproape 80.000 aflati in afara tarii, au ales la 3 martie 101 membri ai unui nou Riigikogu (parlament unicameral), dintre cei 1099 de candidati reuniti in 10 partide si formatiuni…

- Premierul ungar Viktor Orban a facut apel la Polonia si Israel, marti, sa isi rezolve disputa privind acuzatiile de complicitate a polonezilor in Holocaust, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Profanarea unui cimitir evreiesc l-a scos din minți pe Macron: Președintele frencez promite…

- Un militant Hamas a fost omorât marți în Fâșia Gaza în bombardamentele descrise de armata israeliana ca represalii, dupa ce un soldat ar fi fost ranit în urma unui protest violent la granița cu Palestina, relateaza Reuters. Un soldat israelian a fost ușor ranit în…