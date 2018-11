Azi are loc Gala Unica 2018! Mai e foarte puțin pana la petrecerea anului – Gala UNICA 2018! Așa cum v-am obișnuit din anii precedenți, petrecerea va avea loc intr-un cadru de poveste, acolo unde artiști, oameni de radio și TV, influenceri, dar și personalitați din alte domenii de activitate, precum moda sau beauty, iși vor da intalnire pentru a socializa, a se distra și pentru a sarbatori impreuna 21 de ani de la prima apariție pe piața a revistei UNICA! Incepand cu ora 19.00, stați cu ochii pe pagina de Facebook Unica.ro , pe site-ul nostru, dar și pe contul de Instagram al revistei, pentru ca va vom introduce in atmosfera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

