- FCSB a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala, intr-o partida din etapa a 14-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al meciului a fost inscris de Harlem Eddy Gnohere (67 - penalty), dupa un fault comis de Filip Mrzljak asupra lui Olimpiu Morutan. Si Astra a beneficiat…

- Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, a declarat ca cele trei puncte pe care elevii sai le-au obținut in duelul cu FC Hermannstadt, scor 2-0, sunt extrem de importante in economia campionatului și a prezenței echipei sale in play-off la finalul acestui sezon regular. „Meciul…

- Vlad Morar (25 de ani) face senzatie in Grecia, unde evolueaza in primul esalon, la Panetolikos. Fostul atacant al celor de la Petrolul, Rapid si Viitorul a adus victoria echipei sale in ultima partida din campionat.

- Victoria pe care FCSB a obținut-o cu 3-1 in deplasare la Tg. Mureș cu FC Hermannstadt, coroborata cu remmiza alba de pe teren propriu a campioanei CFR Cluj cu Universitatea Craiova dar și a infrangerii la limita sufferite de Astra Giurgiu la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-0, a facut ca echipa lui Nicolae…