Aza si Adrian Sina lanseaza astazi “Mai iubeste-ma o data”

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- Voq.ro Jon Baiat Bun lanseaza impreuna cu What’s UP “Strada Sperantei” Jon Baiat Bun incheie anul 2017 cu o super colaborare cu What’s UP! Cei doi lanseaza “Strada Sperantei”, o piesa cu un mesaj motivational si optimist. Clipul, in regia lui Shinijikun, pune in scena imagini ce simbolizeaza lupta,…

- Voq.ro Interpreta CAMI lanseaza o noua piesa in colaborare cu un DJ din Spania CAMI, un nume relativ nou in show-bizzul autohton, lanseaza o nou single intitulat “Your Love”, in colaborare cu Maceo Rivas, producator și DJ spaniol. Melodia este semnata de casa de discuri South Beat Records.“Sunt foarte…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…

- L-a cucerit pe Smiley inca din etapa auditiilor pe nevazute, cand a interpretat perfect piesa “Bensonhurst blues”. Inca pe atunci, Ana Munteanu, cel de-al 7-lea castigator al Vocea Romaniei, avea sa fie cea mai votata concurenta din echipa antrenorului ei la fiecare editie.

- Voq.ro Celia lanseaza piesa si videoclipul “Apus amar” Celia isi surprinde fanii si lanseaza “Apus amar”, un nou single dinamic, cu atitudine, unde artista are un pasaj in care isi canta versurile pe ritm de rap.Dupa ce a lansat single-ul „La doua capete”, in colaborare cu KARYM, Celia revine cu „Apus…

- Dupa ce au colaborat cu succes pe cel mai recent single – Piatra de pe inima, Adrian Sina si Aza lanseaza “Noapte magica”. “Noapte magica” este cea mai noua colaborare dintre celebrul artist si producator si una dintre cele mai promitatoare artiste din noua generatie, o piesa cu un mesaj special de…

- Voq.ro Oana Radu lanseaza single-ul si clipul “Tu m-ai facut praf” Dupa succesul hiturilor “Tu”, “Ma minteai”, “Ea a fost prima” si “Stai”, single-uri ce au adunat impreuna peste 50 de milioane de vizualizari pe YouTube, Oana Radu revine cu piesa si videoclipul “Tu m-ai facut praf”. Piesa este compusa…

- Voq.ro Trupa Phaser lanseaza piesa de Craciun – #HomeForChristmas Numaratoarea inversa pana la Craciun a inceput; lumea cauta deja cadouri si se organizeaza pentru sarbatorile ce vor veni, iar cei de la trupa Phaser ne-au pregatit o surpriza de sarbatori. Acestia lanseaza o piesa perfecta pentru aceasta…

- Voq.ro Blacklist lanseaza single-ul de debut cu Carla’s Dreams – „Tequila” Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila” in colaborare cu Carla’s Dreams.“Tequila” a fost compusa și produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh cu un sound perfect pentru club.Videoclipul…

- Voq.ro Kapushon lanseaza single-ul si clipul “Plangi, iubito” Kapushon lanseaza piesa si videoclipul “Plangi, iubito”, o poveste intensa de dragoste, cu un final sensibil. Muzica si textul sunt compuse de catre artist, iar videoclipul este regizat de Vasile Banzari. Eugeniu Priscari si Olga Anghelici…

- Voq.ro Nico lanseaza piesa „De sarbatori”, alaturi de Marius Balan Nico incepe luna decembrie cu piesa “De sarbatori”. De Sfantul Nicolae, artista ne surprinde cu o noua piesa, in colaborare cu Marius Balan.“In fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna mi-am dorit sa am prietenii aproape, iar impreuna…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- White Lynx revine cu o noua piesa care se numește “Mysterious Thing”, in colaborare cu Emberlyon. Piesa a fost compusa și produsa de White Lynx cu Georgiana Eakins (Emberlyon), mix master Sergiu Musteața. Videoclipul a fost regizat și filmat de echipa formata din Sergiu Margaian, Tiberiu Margaian, asistent…

- Voq.ro Serena lanseaza astazi un nou single ”Safari” Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”.Recent,…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baietii de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea”, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent”. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Xandra, pe numele ei real Alexandra Șipoș, este unul dintre artiștii finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2017, dar și una dintre vocile deosebite din Romania. Astazi lanseaza single-ul “Dorul meu de tine”, o poveste despre dragostea profunda, despre inimi frante și mult dor… Despre dor s-a tot…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Lilith” in colaborare cu Keed de la Șatra B.E.N.Z. Piesa a fost compusa de The Motans cu Keed, Achi, Damian Rusu, Radu Dimitriu și produsa de Vlad Lucan, (“Diggy Down” – INNA, majoritatea pieselor Guess Who). Videoclipul piesei “Lilith” a fost filmat…

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- Carla’s Dreams isi bucura fanii cu lansarea a doua piese: „Inima” cu videoclip in colaborare cu Delia si „Animal de prada”. Piesa „Inima” este inclusa pe albumul „Antiexemplu” si a fost prezentata publicului in premiera, in aceasta varianta cu Delia la show-ul Carla’s Dreams de la Arenele Romane, la…

- Voq.ro Jo lanseaza single-ul si videoclipul “Cana” JO revine cu un look urban flirty si un clip provocator, pe care nu ai voie sa-l ratezi! Artista colaboreaza din nou cu HaHaHa Production si lanseaza single-ul si videoclipul “Cana”. Piesa este compusa de Vlad Popescu, Vlad Munteanu, Cristian Pascu,…

- Voq.ro AMI lanseaza single-ul „Indiferenta ta” AMI ne-a cucerit cu stilul ei romantic si sensibil, iar cel mai recent videoclip “Indiferenta ta” este in directia aceasta si trage un semnal de alarma asupra societatii moderne. Artista a lansat o piesa sensibila, care transmite un mesaj puternic ce scoate…

- Voq.ro Tuan si Elianne lanseaza “Ce mi-ai facut!?” Finalul de an aduce o piesa noua numita “Ce mi-ai facut!?” semnata de producatorul si interpretul Tuan, alaturi de frumoasa Elianne.Piesa celor doi ne prezinta sentimentul intens de dragoste continua, traita alaturi de iubit/iubita, familie, ce ne fura…

- Andreea Balan lanseaza astazi “Fantezia de iarna” – un nou single special pentru sarbatori si totodata al treilea capitol din show-ul “Fantezia” pe care artista l-a conceput la inceputul acestui an. Unul dintre cei mai de succes artisti de show din Romania, Andreea Balan a adus in 2017 un nou concept…

- Finalul de an aduce o piesa noua numita “Ce mi-ai facut!?” semnata de producatorul si interpretul Tuan, alaturi de frumoasa Elianne. Piesa celor doi ne prezinta sentimentul intens de dragoste continua, traita alaturi de iubit/iubita, familie, ce ne fura sufletul fara ca el sa stie. Productia muzicala…

- Voq.ro Geo Da Silva colaboreaza cu Sean Norvis si lanseaza“Gypsy Mama” Geo Da Silva colaboreaza din nou cu Sean Norvis si lanseaza “Gypsy Mama”, o piesa dance, cu influente orientale. Single-ul este compus de cei doi artisti impreuna cu Emanuela Oancea si Alex Tabacar.“«Gypsy Mama» este o piesa foarte…

- Voq.ro George lanseaza single-ul si videoclipul “Podul de piatra” Toamna aceasta, George revine cu piesa si videoclipul “Podul de piatra”. O coproductie Cat Music – Panda Music, single-ul este compus de catre artist impreuna cu Felix Popescu si Cristian Treanta in studioul Panda Music. “Podul de piatra”…

- Trupa Proconsul revine cu single-ul “Ce daca ma doare”, o colaborare inedita cu Adrian Despot, solistul trupei Vita de Vie. Este un moment si mai important cu cat piesa “Ce daca ma doare” marcheaza si prima colaborare dintre primul solist Vita de Vie, Bodo (solistul trupei Proconsul) si Adrian Despot…

- Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

- Colaborarea toamnei vine de la doi dintre cei mai prolifici hitmakeri din Romania, Directia 5 si Adrian Sina pe piesa "Sa-i iert pacate". Melodia primeste un videoclip plin de coregrafii de balet

- Carla’s Dreams revine cu single-ul “Frica” lansat cu videoclip oficial. Piesa este compusa și produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, producție) și Alex Cotoi. El a produs toate piesele Carla’s Dreams, devenite hituri precum “Sub pielea mea”, “Te rog”, “Imperfect”, “Acele”, “Antiexemplu”, “Pana la…

- Voq.ro Ecaterine & Dimitri lanseaza piesa “Sanctuar” Ecaterine si Dimitri lanseaza “Sanctuar”, o piesa fresh, cu influente dancehall. Single-ul este compus de cei doi artisti, alaturi de Theea Miculescu si Ionut Bordianu, si produs in studioul Young Spirit Records. “Aceasta piesa vorbeste despre cum…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hitul “Doar pe a ta”, alaturi de Edward Sanda, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul “Nu ma uita”! Pleaca, dar nu ma uita! Anul 2017 a fost pana in prezent anul Ioanei Ignat. Tanara artista a inceput in forta cu single-ul de debut, “Ma dezindragostesc”,…

