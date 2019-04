Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile din domeniul muzicii au crescut cu 9,7% la nivel global in 2018, al patrulea an consecutiv de crestere alimentata de piata de streaming, in ciuda unor puternice discrepante regionale, potrivit cifrelor date marti publicitatii de specialisti din industrie, informeaza AFP,potrivit agerpres.ro."Ne…

- Cristina Vasiu este una dintre cele mai iubite și indragite artiste de la noi, iar astazi, cu ocazia frumoasei zile de 8 martie, cand toata lumea se gandește la mama, vedeta a surprins-o pe cea care i-a dat viața in cel mai emoționant mod cu putința.

- Componentii Jonas Brothers, o trupa pop de succes formata din trei frati, au anuntat joi ca se reunesc, la mai bine de cinci ani de la despartirea formatiei, si ca vor lansa vineri o noua piesa, potrivit AFP. "Ne-am intorssssss...", au scris pe Twitter cei trei frati, intr-un mesaj insotit de o inregistrare…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- Aner, numele sub care turdeanul Andrei Nagy evolueaza in lumea muzicala, și-a lansat noul videoclip! Piesa este una care il definește atat de bine: ”Dance”. ”O piesa al carui mesaj ma definește... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Este o tanara talentata, carismatica și ambițioasa, care iși urmeaza visele legate de muzica și nu se lasa niciodata batuta. Adriana Spunei este un nume relativ nou in industria muzicii moldovenești, dar care, pas cu pas, devine auzit pe piața muzicala din țara noastra.

- PREMIERA… Teatrul V.I.Popa din Barlad deschide stagiunea pe 2019 pe data de 2 februarie, de la 18.30, cand va avea loc la prima prezentare scenica a anului. Este vorba despre piesa „Autorul”, de Radu Herjeu. Conducerea teatrului barladean precizeaza ca se duc tratative pentru ca la premiera sa fie prezent…