Stiri pe aceeasi tema

- Cu o cariera de peste 20 de ani, inevitabil, Anca Neacșu este cunoscuta de foarte multa lume, mai ales ca trupa ASIA, cea din care a facut parte, a avut melodii care și astazi sunt fredonate. Data fiind celebritatea, Anca Neacșu se imprietenește cu toata lumea, chiar și cu funcționari publici, prietenii…

- Actrita Monica Bârladeanu (40 de ani) a reactionat dupa ce Pro TV a anuntat ca i-a predat stafeta de prezentatoare a emisiunii &"Ferma vedetelor“, actualmente &"Ferma“, Mihaelei Radulescu (49 de ani).

- Actrita Monica Barladeanu (40 de ani) a reactionat dupa ce Pro TV a anuntat ca i-a predat stafeta de prezentatoare a emisiunii „Ferma vedetelor“, actualmente „Ferma“, Mihaelei Radulescu (49 de ani).

- Pro TV anunta schimbari radicale ale formatului „Ferma vedetelor“. Noul sezon al emisiunii, ce va fi difuzat in 2019, va marca revenirea Mihaelei Radulescu pe post, in calitate de prezentatoarea. Vedeta va avea alaturi un specialist in tehnici de supravietuire in conditii extreme.

- Mihaela Radulescu se poate mandri din plin cu fiul sau. Ayan are doar 14 ani și, spre surprinderea tuturor, s-a schimbat foarte mult in ultima perioada, devenind un adolescent fermecator. Ayan Schwartzenberg, fiul Mihaelei Radulescu, s-a transformat, intr-un timp foarte scurt, dintr-un copil intr-un…

- Ayan Schwartzenberg, fiul Mihaelei Radulescu, are doar 15 ani, dar oricine il vede pe strada ar spune ca a trecut de varsta adolescenței, datorita fizicului sau perfect lucrat. Un mare pasionat de sporturi, Ayan o face mandra pe mama sa, iar diva de la Monaco nu ezita sa posteze fotografi cu el pe conturile…

- Intai una, apoi doua, dupa care… peste 10. In urma cu vreo 17 ani, Mihaela Radulescu a-nceput sa poarte tot mai multe brațari la maini, nici ea nu mai știe daca aliniindu-se unei mode sau chiar dand tonul uneia. Constanta, n-a renunțat nici acum la aceste bijuterii. Iar cand o va face, va fi de amorul…