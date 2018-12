AYA NAKAMURA – Regina streaming-ului! Castiga ACUM o excursie in Olanda la ESNS!

Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande a obtinut cel mai bun debut al unui videoclip muzical din istoria platformei YouTube cu noua sa piesa ''thank u, next'', potrivit revistei Billboard citata joi de EFE. Potrivit datelor prezentate de Billboard si confirmate de YouTube, ''thank u, next'' a…

- Ariana Grande se poate lauda cu un record greu de egalat. In doar trei zile de la lansarea clipului “Thank u, next”, inspirit din filmul “Mean Girls”, a reușit sa scrie istorie pe YouTube cu o suta de milioane de vizualizari.

- Dani Mocanu a marturisit ca se bucura de viața și ca, pentru moment, nu dorește sa se implice intr-o relație. Manelistul spune deschis ca prefera aventurile deoarece nu are „chef de gelozii”. Fanii manelistului au fost curioși sa afle daca Dani Mocanu are o iubita. Cantarețul le-a raspuns ca in acest…

- 1. Wayne Goss Wayne Goss este un makeup artist britanic si face vlogging pe Youtube inca din 2009. A strans in jurul sau 2,9 milioane de urmaritori, iar impreuna cu brand-ul Beautylish a realizat o colectie de pensule de machiaj. 9. Christen Dominique Dominique este urmarita pe Youtube de catre 2,4…

- Canalul de YouTube al MediaPro Music este “casa” hit-ului care a luat cu asalt Asia, devenind astfel singurul canal care are un upload cu peste 96.000.000 de vizualizari. Single-ul “Panama”, lansat in 2013, a devenit un fenomen in Asia anul acesta, generand o adevarata nebunie online. A strans pana…

- Bradley Cooper este, fara doar și poate, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Este ravnit de multe femei, are o relație frumoasa cu nimeni alta decat superba Irina Shayk, care i-a daruit și un copil, iar acum a dovedit ca știe sa cante. Și nu doar la chitara, ci și voce.

- Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli, potrivit cifrelor unui raport publicat miercuri si citat de agentiile France Presse si EFE, informeaza AGERPRES . Cancerul…