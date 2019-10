Stiri pe aceeasi tema

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Fanii Smiley din orașul nostru trebuie sa-și noteze in calendar data de 19 noiembrie, deoarece atunci ajunge in Timișoara cunoscutul artist cu “cea mai tare trupa din sud-estul Europei”! Concertul face parte din cel mai mare turneu national susținut de un artist roman, numit @Smiley_Omul,…

- Incepand cu luna iulie, Bringo este aplicația de cumparaturi personalizate cu cea mai mare arie de acoperire din Romania: 23 de orașe și in zonele limitrofe. Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Roman și Ramnicu Valcea sunt cele mai recente orașe incluse in aria de livrare Bringo. Serviciul…

- ​Trenul Orient Express a încheiat luni dimineața a doua traversare a țarii, de data asta în drumul sau catre Veneția. Trenul a intrat sâmbata în țara, iar duminica la 12.30 a plecat din București, cu o oprire turistica de trei ore la Sinaia. Venice Simplon Orient Express a ieșit…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, Manastirea Putna organizeaza in perioada 22-25 august a.c. a treisprezecea editie a colocviului inchinat Acad. Zoe Dumitrescu-Busulenga - Maica Benedicta. Tema colocviului din acest an este "Credinta. Cultura.…

- Potrivit lui Iulian Bors, lider de sindicat SCLR Iasi, greva spontana are loc in județele Iasi, Suceava, Galati, Timisoara, Bucuresti, Ploiesti, Bacau, Brasov si Arad. Declansarea conflictului de munca este cauzata de faptul ca la 1 august a expirat Contractul Colectiv de Munca, iar reprezentantii…

- Sediul Federației Romana de Fotbal a gazduit miercuri, 17 iulie, tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al ediției 2019-2020 a Ligii 2 Casa Pariurilor. Etapa 1 (3 august 2019) FOTBAL CLUB RAPID - ASSCS FARUL CONSTANTA CONCORDIA CHIAJNA - DACO-GETICA BUCURESTI TURRIS-OLTUL…

