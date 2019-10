Axinia (CFR SA ): Am făcut notificări către CFR Călători şi…

CFR SA va executa silit CFR Calatori si CFR Marfa daca nu isi vor achita datoriile provenite din neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), care se ridica la 180 de milioane de lei si, respectiv, un miliard de lei, a declarat, marti, directorul general al administratorului national de infrastructura, Constantin Axinia, dupa deschiderea evenimentului Zilele Feroviare.



"CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa…