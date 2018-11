Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta ar putea juca rolul de mediatori intre Ucraina si Rusia pentru a evita ca tensiunile dintre cele doua tari sa degenereze intr-o "criza grava", a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, scrie libertatea.ro.

- ''Lucram la instituirea unui mecanism eficace si viabil'', a dat asigurari comisarul european pentru energie, Miguel Arias Canete, intr-o conferinta de presa alaturi de Saleh, potrivit Agerpres.Potrivit unei surse europene apropiate dosarului, mecanismul va fi prezentat in termen de doua…

- Inalți oficiali din Germania, Rusia, Ucraina și Franța se intalnesc luni in Berlin pentru a cauta sa gaseasca o soluție comuna pentru escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev, a declarat un purtator de cuvant al ministerului german de externe, citat de Reuters.

- Kremlinul a anunțat vineri ca iși rezerva dreptul de a proteja navele ruse din Marea Azov, in contextul amplificarii tensiunilor cu Ucraina, informeaza site-ul agenției de știri Tass prluata de mediafax. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca acțiunile de inspectare…

- Zece tari europene, cu Franta in frunte, au lansat miercuri, la Paris, un plan comun de aparare militara. In timp ce Parisul insista ca Europa este capabila sa isi garanteze singura securitatea, Berlinul ramane prudent in legatura cu acest semnal.

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. OSCE a afirmat ca a observat saptamana trecuta…

- Angela Merkel si Recep Tayyip Erdogan au afisat o timida apropiere intre tarile lor, in pofida ”diferentelor profunde” care raman, mai ales in privinta drepturilor omului si libertatii presei in Turcia, relateaza AFP.Singurul anunt concret la finalul intalnirii priveste eventuala organizare,…