Stiri pe aceeasi tema

- Mai ales cei foarte tineri decid sa lase in urma ținutul natal, pentru studii sau in cautarea unui loc de munca, in speranța unui nivel de trai mai ridicat. Acest fenomen a condus la aglomerarea multor orașe, precum și la o creștere a costului vieții in aceste zone. Printre cele mai importante centre…

- Operatorii economici pot accesa o schema de ajutor de stat pentru constructia, pe autostrazi, drumuri nationale si europene, a instalatiilor de alimentare pentru autovehicule electrice. Guvernul a aprobat miercuri bugetul alocat acestei scheme de ajutor de stat, in valoare de 250 de milioane de lei,…

- Operatorii economici pot accesa o schema de ajutor de stat pentru constructia, pe autostrazi, drumuri nationale si europene, a instalatiilor de alimentare pentru autovehicule electrice. Guvernul a aprobat miercuri bugetul alocat acestei scheme de ajutor de stat, in valoare de 250 de milioane de lei,…

- La inceputul anului 2016, Kaufland deschidea un nou capitol in scurta istorie de pana atunci a mobilitații electrice din Romania: instalarea unor stații de incarcare rapida destinate vehiculelor electrice cu ajutorul partenerului tehnic Renovatio. Prezența retailerului in orașele importante din țara…

- Premium Store a inaugurat in București primul sau showroom de mobila și electrocasnice din Romania, urmand sa deschida alte 30 de magazine in toata țara, informeaza compania. Situat pe Nicolae Caramfil 86, magazinul este doar primul dintr-o viitoare rețea, până la finalul acestui an…

- Romanii vor achiziționa cu 20% mai multe stații de incarcare electrice in 2019, estimeaza Dan Tudose, manager și acționar majoritar E-acumulatori.ro. „Potrivit datelor statistice, in țara noastra circula, in prezent, 1.100 de autoturisme electrice, fiind disponibile circa 390 stații de incarcare. In…

- Romanii vor achiziționa cu 20% mai multe stații de incarcare electrice in 2019, estimeaza Dan Tudose, manager și acționar majoritar E-acumulatori.ro, unul din cele mai vechi magazine online de produse electrice din Romania. “Potrivit datelor statistice, in țara noastra circula, in prezent, 1.100 de…

- Miercuri, 3 aprilie, la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, a fost dat in funcțiune un centru național de radioterapie. Cladirea care gazduiește buncarul a fost construita din fonduri proprii, iar echipamentul a fost achiziționat de catre Ministerul Sanatații in cadrul…