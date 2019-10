Stiri pe aceeasi tema

- A inceput un adevarat razboi prin gospodariile din Ardeal. Dupa ce au cules legumele proaspete de toamna, maramureșencele s-au apucat de facut zacusca. Vedetele mancarii de legume, sunt vinetele coapte pe carbune, urmate de gogoșarii rumeni. In Maramureș, gospodinele folosesc și ciuperci sau fasole…

- Arabia Saudita a anuntat un nou regim de vize pentru turistii straini, o masura destinata sa ajute regatul sa isi puna amprenta pe harta turismului mondial, estimand ca, pana in 2030, numarul vizitatorilor sauditi si straini va creste la 100 de milioane, informeaza Malaysia Today preluat de news.roCunoscuta…

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile colective de cazare turistica a fost, in primul semestru din 2019, de aproape 1,21 milioane, cheltuielile acestora insumand 3,15 miliarde de lei, potrivit informatiilor Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Astfel, in semestrul…

- Doar 2,7% dintre turiștii straini care au ajuns in Romania in luna iulie au ales sa vina in stațiunile de pe litoral, informeaza Institutul Național de Statistica intr-un raport publicat la sfarșitul lunii august. Un procent covarșitor dintre aceștia, de 72%, a vizitat Bucureștiul sau alte reședințe…

- Ziarul Unirea Transilvania pe picior de egalitate cu Toscana: In Financial Times, inima Romaniei este comparata cu cea mai frumoasa parte a Italiei Transilvania reprezinta un punct de atracție major pentru turiștii straini. Astfel, cei care au apreciat frumusețile pe care inima Romaniei le ofera, au…

- Sute de turiști, printre care se numara și zeci de romani, care iși petrec vacanța pe insula greceasca Samothraki, au ramas blocați in port dupa ce feribotul care le asigura transportul s-a defectat. Potrivit relatarilor romanilor, turiștii sunt blocați de doua zile, pentru ca niciun feribot nu funcționeaza.…

- Putin sub 3 milioane de turisti straini vin anual in Romania, cei mai multi pentru afaceri. Potrivit estimarilor facute de Asociatia Incoming Romania, sub un milion de turisti vin in Romania pentru leisure. Fara o strategie de promovare, fara o...

- Aproximativ 20% dintre turistii care intra pe platforma de rezervari bilete de autocar mementobus.com sunt din afara Romaniei, arata o analiza a companiei de transport Memento Bus, parte a grupului Memento Group, care include si turoperatorul Christian Tour.