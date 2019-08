AXA: Automobilele electrice, mai predispuse la accidente față de cele cu motoare standard Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, potrivit asiguratorului francez AXA, scrie News.ro. Acest lucrru este posibil pentru că şoferii încă se obişnuiesc cu acceleraţia mai rapidă a acestora, avertizează AXA. Datele, bazate pe tendinţele iniţiale ale solicitărilor de despăgubire, care nu sunt semnificative din punct de vedere statiatică, mai sugerează că automobilele electrice mici şi micro au o probabilitate… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

- Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, posibil pentru ca soferii inca se obisnuiesc cu acceleratia mai rapida a acestora, potrivit asiguratorului francez AXA, transmite Reuters.

