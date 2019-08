Avură baftă porcească Arnold Hunter se numeste irlandezul caruia Craiova trebuie sa-i faca de urgenta ditamai statuia in centrul orasului, iar costurile aferente sa le deconteze la cretinii aia din tribune, carora nu poti sa le zici suporteri nici macar la misto. Fiindca suporterul e ala care, inainte de orice, tine cu ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

