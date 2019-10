Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana scrie, în raportul adoptat marți privind progresele Bulgariei privind reforma judiciara, combaterea coruptiei si a criminalitatii organizate în cadrul MCV, ca mai multe dintre cele 17 recomandari au fost deja implementate și alte câteva sunt foarte aproape de a fi…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, marți, ca Dan Nica nu a fost respins de Comisia Europeana pentru funcția de comisar european, insa daca acest lucru se va intampla, PSD va merge cu alta propunere, respectiv cu Gabriela Ciot, votata de altfel in Comitetul Executiv al formațiunii.„Presupunand…

- Comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a subliniat joi la Ankara "nevoia urgenta" de a pune capat plecarilor din Turcia ale migrantilor ilegali, intr-un moment in care Grecia se confrunta cu cel mai mare val migrator dupa 2016, informeaza France Presse,…

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR MediaSind a organizat, in perioada 25 - 27 august 2019, trei seminarii cu tema "Dezvoltarea sistemului de formare profesionala in sectorul Cultura si Mass-Media", in cadrul Proiectului Live Skillls, sustinut de Comisia Europeana, informeaza un comunicat al Federatiei…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat astazi ca extinderea epidemiei de pesta porcina africana in Bulgaria, care ameninta industria locala a carnii de porc, trezește ingrijorare.