Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a trecut de Gateway, ultimul punct de control al ultramaratonului de la Cercul Polar de Nord "6633 Arctic Ultra", el indreptandu-se vineri spre Tuktoyaktuk, destinatia finala a sportivilor inscrisi in concurs. "Avram a inceput excelent a opta zi de concurs. A plecat din Inuvik la ora 6,00 si l-a ajuns din urma pe David (Hirschfeld, n.r), apoi pe Patrick (O'Toole, n.r.) cu care merge umar la umar spre Gateway. In fata lor este Paul (Watkins, n.r.), care are un avans de circa 18 km. Ajunsi la Gateway, au dormit aproximativ 2 ore si au pornit spre Tuktoyaktuk…