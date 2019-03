Avram Iancu - locul al III-lea la ultramaratonul "6633 Arctic Ultra" de la Cercul Polar de Nord

Bibliotecarul Avram Iancu a reusit sa ajunga la finalul ultramaratonului "6633 Arctic Ultra" de la Cercul Polar de Nord, polisportivul din Petrosani clasandu-se pe locul al III-lea dintre cei 15 concurenti care au luat startul in aceasta competitie apreciata ca una dintre cele mai grele din lume. "Mi-am dus drumul pana la capat. Pana la capatul lumii. Si, desi am reusit, nu am niciun merit, e doar ingaduinta divina. Iar locul 3 obtinut la una dintre cele mai grele curse din lume e doar o rasplata nesperata pentru tot ceea ce am indurat aici. Dumnezeu sa binecuvanteze ROMANIA!", a scris sambata,…