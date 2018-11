Avram Iancu, revenit in tara dupa ce a incheiat cu succes cursa de inot de 680 km intre Sulina si Istanbul, a vorbit, sambata, despre problemele pe care le-a intampinat pe traseu - meduze, hipotermie, febra musculara, carcei si valuri de doi metri -, despre faptul ca uneori a fost tentat sa abandoneze, afirmand ca acesta a fost felul sau de a sarbatori Centenarul. Avram Iancu, bibliotecar in Petrosani, a parcurs pe Marea Neagra traseul de 680 km dintre Sulina si Istanbul in 60 de zile, din care 50 de zile le-a petrecut efectiv in apa, inotand cu viteze ce au variat intre 13,8 km/ora si 15 km/ora,…