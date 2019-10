Conceptul de Economie circulara este departe de a se fi realizat concret la nivel national, iar absenta regiunilor administrativ-teritoriale in Romania a permis pasarea raspunderii privind colectarea si reciclarea deseurilor de la Guvern catre teritoriu si invers, sustine Sever Avram, coordonatorul general al Catedrei Internationale Onorifice 'Jean BART' pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (CIO-SUERD). "Intr-adevar, pana in etapa actuala, desi au existat studii si tentative de strategie atat in domeniul dezvoltarii durabile, cat si al economiei circulare, circularitatea…