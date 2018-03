AVRA Aesthetic Institute: o idee de business in industria frumusetii aparuta intr-o vacanta in Grecia

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul City Grill a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de 33,7 milioane euro, in crestere fata de anul precendet. In 2018, grupul va continua sa faca investitii, fiind alocate peste 4 milioane de euro pentru dezvoltarea mai multor zone strategice: resurse umane, tehnologie si lansarea unui…

- Un barbat din Resita reclama faptul ca in urma cu cateva zile familia sa a fost tinuta la usa morgii ore intregi pentru a-si putea ridica sotia decedata. Resiteanul sustine ca a fost pus sa astepte deoarece morga are program doar pana la ora 14. De parca nu ar fi fost indeajuns necazul prin care trece,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a elaborat un chestionar care se adreseaza tuturor furnizorilor interesati de alocarea spectrului disponibil din banda VHF si UHF pentru servicii digitale terestre de radiodifuziune, documentul fiind in consultare publica…

- Citeste si: Orasul din Romania care a investit 50 de milioane de euro in turism. A devenit una dintre cele mai cautate destinatii de vacanta Peste 61.000 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai in 2017, plus 20% „Calatorul roman a devenit mai aventurier, a inceput sa caute destinatii si experiente…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Mai mulți specialiști din domeniul IT au venit la hotel Continental pentru a dezbate situația actuala de pe piața de specialitate și despre modul in care iși pot proteja activitatea, dar și rezultatele acesteia. PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara a oferit un cadru de lucru…

- Supermodelul Naomi Campbell sustine ca in industria frumusetii este nevoie de o schimbare in ceea ce priveste atitudinea fata de femeile de culoare, relateaza Press Association. Vedeta a pozat alaturi de presupusul sau iubit, cantaretul de muzica grime Skepta, in varsta de 35 de ani, pentru coperta…

- Ați rasfoit recent albumul cu poze din vacanța și ați ramas ușor dezamagiți? Deși le-ați facut pe toate in concediu – ați prins rasaritul pe o plaja din Grecia, v-ați filmat in timp ce coborați o partie din Alpii austrieci pe schiuri, selfie cand v-ați aruncat cu parașuta – simțiți ca ceva nu a fost...…

- Vești excelente pentru banațenii care și-au propus sa-și petreaca concediul in Turcia sau Grecia, in aceasta vara. Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca, pana in prezent, au fost confirmate pentru sezonul estival trei destinații de vacanța: Antalya, Creta și Zakynthos. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru, se afla la Iasi si ia parte la o intalnire organizata de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii.

- Nu este o farsa, ci una dintre ofertele de neratat de la Targul de Turism din Bucuresti. In plus, daca v-ati hotarat deja unde vreti sa mergeti la vara, puteti prinde sejururi early booking la jumatate de pret. Promotiile sunt valabile doar pentru cei care achita integral concediul, acum.

- Institutul de estetica corporala si faciala AVRA Aesthetic Institute si-a deschis portile in anul 2017, pe strada Paris din centrul Capitalei, intr-o cladire care mai gazduieste magazinul Malvensky si restaurantul Maize, fiecare pe cate un etaj.

- „Acum 10 ani, o mare parte a agentiilor de turism ignora potentialul mediului online. Se trimiteau oferte inca in format de document word, care contineau, negresit, o pereche de ochelari cu soarele pe fundal si un tabel insotit de tarife. Noi am venit de atunci cu ideea de a oferi pretul final al pachetului…

- Proiectul european Erasmus+ „School 21, Digitally and Socially Yours”, implementat de Colegiul National „Coriolan Brediceanu” Lugoj in parteneriat cu alte patru licee europene, isi urmeaza cursul. Dupa o prima reuniune transnationala a profesorilor, gazduita de Turr Istvan Gimnazium es Kollegium…

- Industria de beauty este estimata la miliarde de dolari la nivel mondial. Apar constant noi provocari pentru consumatoarele avide sa incerce produse care promit tinerete si frumusete. Anul acesta se anunta unul cu adevarat revolutionar in domeniu, mai ales ca goana dupa profit va fi secondata de teme…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru este in Grecia, la Atena. Alexandru Chiciu,...

- Grecia sau Bulgaria sunt destinatii clasice pentru romanii care vor un sejur la mare in afara tarii. In ultimii ani insa, Albania vine tare din urma cu oferte foarte ieftine si conditii bune.

- Pentru mulți dintre noi, o casa de vacanța sau un apartament intr-o locație de excepție din Romania sau de peste hotare nu poate fi decat un vis. Exista insa o modalitate prin care acest vis poate sa devina realitate. Pe scurt, achiziționarea unei proprietați in sistem time-sharing, concept foarte popular…

- Șase ani și vreo 50 de zile pe care trebuia sa le petreaca dupa gratii l-au speriat atat de tare pe un hoț specializat in escaladari ale caselor jefuite incat acesta s-a refugiat la mii de kilometri de Turda natala, in Portugalia, pe malul Oceanului Atlantic. Vacanța forțata a infractorului poreclit…

- Gigantul Didi Chuxing, care in 2016 a preluat business-ul Uber din China, a semnat un parteneriat cu 12 producatori auto pentru a crea o platforma prin care sa poata fi oferite servicii de ride-sharing, mai ales cu masini electrice. Miscarea este o dovada ca interesele industriei auto si cele ale companiilor…

- Bebe Cotimanis isi traieste povestea de dragoste in vazul tuturor. De ceva timp, Bebe Cotimanis nu se mai bucura in mod deosebit de traiul alaturi de soția lui, ci de cel pe care il are alaturi de o alta femeie, actrița la randul ei, Iulia Dumitru, iar surse apropiate de ei, din teatrul din…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- vezi prezentarea Un nou an inseamna noi aventuri, noi calatorii, noi locuri pe care sa le descoperim. Daca pe lista ta cu rezolutii pentru anul 2018 se afla si o vacanta de neuitat, atunci este timpul sa incepi pregatirile. 14 14 0 14 0 0

- Imediat dupa Revelion, Delia si sotul sau, Razvan, au plecat intr-o noua vacanta de zile mari. De data aceasta, cei doi au ales India, Maldive si Thailanda pentru a se relaxa si bucura de timpul liber.

- Agentia de turism J’Info Tours, trader de cereale, va trimite in februarie 97 de persoane intr-o vacanta de zece zile in Bali, Indonezia. Pentru fiecare dintre ei a platit cate 4.000 de euro.

- Ce buget de vacanța au clujenii. Principalele destinații: Antalya, Creta, Dubai O familie de clujeni pune la bataie pentru o vacanța in sezonul estival aproape aceeași suma pe care o rezerva una din București, diferența fiind de doar 100 de euro. Suma medie alocata pentru vacanța de catre o familie…

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- Vacanta a luat sfarsit pentru tinerii rugbisti de la CS Cleopatra Mamaia. Acestia s-au reunit, ieri, la stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cartan“, in prezenta corpului tehnic si administrativ, care a stabilit programul de pregatire pe care il vor executa in urmatoarele…

- Cauți deja idei pentru urmatoarea vacanța? Informeaza-te și afla cum poți pleca in minunata Lefkada cu doar 180 lei, insoțit de o persoana draga. Ajutat de puțin noroc și parcurgand cațiva pași simpli, poți profita chiar tu de soarele Greciei.

- Vali Vijelie, peripeții in vacanța alaturi de cei mai iubiți artiști romani. Cantarețul a mers chiar și cu camila. Prietenul Nicu Paleru nu l-a parasit la greu și i-a fost alaturi in fiecare moment.

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Nici bine nu s-au intors din vacanța, ca elevii se vor bucura de o zi libera, inainte de vacanța intersemestriala. Aceasta va veni chiar saptamana viitoare. Elevii vor fi liberi pe 24 ianuarie 2018, cand se sarbatorește Unirea Principatelor Romane. Ziua de 24 ianuarie este zi libera,…

- Ne aflam in plin sezon al vacantelor la schi, asa ca un mic ghid al destinatiilor de top pentru acest tip de escapada ar fi mai mult decat binevenit. Daca te intrebai si tu unde ai putea sa iti petreci cateva zile relaxante, dedicate celui mai vechi sport de iarna, citeste in continuare cele 3 recomandari…

- Dj Wanda mananca zilnic același mic dejun, din cauza problemelor de sanatate. Vedeta are grija sa includa in meniu doar acele preparate recomandate de medici și tolerate de sistemul sau digestiv sensibil. Astfel se face ca și in vacanța pe care o petrece in aceasta perioada in Asia alaturi de managera…

- Marina Aristotel a fondat alaturi de sotul sau AVRA Aesthetic Institute, un centru de estetica corporala si faciala ce aduce in Romania tratamente revolutionare, non-invazive, pentru remodelare si rejuvenare. Institutul a fost deschis in luna octombrie in Bucuresti, pe strada Paris din inima Bucurestiului.

- Grecia era lovita, vineri, de o greva in numeroase servicii publice pentru a protesta impotriva unei reforme cerute de creditorii tarii, reforma ce restrange dreptul la greva, relateaza AFP. Din cauza acestei miscari sociale, transportul la Atena era puternic perturbat, spitalele functionau cu servicii…

- Inceputul de an a fost, pentru mai multe celebritați de la Hollywood, prilejul potrivit de a-și lua o binemeritata vacanța. Așa a fost și pentru celebra cantareața Diana Ross, in varsta de 73 de ani. foto: Hepta Diana Ross (73) se distreaza in Hawaii alaturi de o parte din familia sa Artista a fost…

- MMD, lider în industria monitoarelor și partener licențiat Philips, anunța extinderea garanției la 3 ani pentru toate monitoarele Philips cumparate în România începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de linia de produse. Toate monitoarele LCD Philips sunt proiectate…

- In Romania exista acum 2.655 de agentii de turism autorizate, conform listei afisate pe site-ul Ministerului Turismului, majoritatea acestora fiind constituita din agentii mici. Problema e ca nu...

- Frumoasa asistenta TV, Flavia, se bucura din plin de momentele pe care le petrecere alaturi de Codin Maticiuc! Cei doi au petrecut sarbatorile de iarna in Miami si cum nu se putea altfel, Flavia a vrut sa tina minte aceasta prima escapada a lor asa ca a facut ceva inedit.

- Ryanair, compania aeriana Nr. 1 a Europei, a lansat astazi, 4 ianuarie, o noua platforma de transferuri susținuta de CarTrawler, permițandu-le clienților Ryanair sa-și rezerve o gama larga de servicii de transport la sol, care includ ofertele de taxi, șoferi, autocare, autobuze și de trenuri toate la…

- Contribuțiile sociale au trecut de la angajatori la angajați incepand cu 1 ianuarie 2018. Concomitent, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru salariați, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor. Noul an a adus mai multe modificari legislative care vizeaza atat populația,…

- A plecat in vacanta la New York si Montreal, dar nu stia ca va veni cu inelul pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1 a dat televiziunea pe muzica trance – o pasiune mai veche a sa – si, de un an incoace, se concentreaza pe cariera sa ca solista si colaboratoare a unor mari DJ. Anul Nou a prins-o la Montreal,…

- Un seism de magnitudine mb 4.9 a fost inregistrat la 06.2 Ora Romaniei local time: 06.02 , la 10 kilometri adancime, in Grecia.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.27 N ; 22.97 E, la 73 km NV de Atena pop: 730,000 , 20 km SE de Livadeiaacute;…

- Chiar daca situația ei politica nu e chiar roz, mulți cerandu-i demisia, Angela Merkel și-a facut timp pentru a merge intr-o vacanța la schi, alaturi de soțul ei, Joachim Sauer. Cei doi au ales drept destinație de vacanța celebra stațiune montana din Elveția, St. Moritz, preferata și vizitata de toate…

- Nicolai Tand, chef pentru 30 de copii, in bucataria lui nea Marin. O adevarata sarbatoare este și in tabara lui nea Marin. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt invitați in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat diseara, de la ora 20.00, la…

- Comisia speciala a anunțat ca așteapta propuneri de modificare a amendamentelor incepand cu 8 ianuarie, cand reia activitatea și dorește sa termine lucrarile pana pe 18 ianuarie. In ultimele zile, parlamentarii PSD au facut mai multe propuneri cel puțin controversate privind faptele de corpuție. Intr-o…

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Guvernul a adoptat, miercuri, normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta privind acordarea…